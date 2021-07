Ryzen 5 5600G: desktopový Cezanne otestován

AMD už nějaký ten pátek nabízí OEM výrobcům počítačů procesory Ryzen 7 5700G a Ryzen 5 5600G z generace Cezanne, které se později dostanou na trh i jako samostatně prodejné zboží, a to na rozdíl od předchozí generace.

Ryzen 5 5600G testovaný serverem Tom's Hardware je založen na šesti jádrech Zen 3 s SMT na taktech 3,9 až 4,4 GHz a má ve výbavě 16 MB L3 cache a grafiku RX Vega 7 na 1900 MHz. Model 5700G nabídne vyšší výkon s osmi jádry na 3,8 až 4,6 GHz a RX Vega 8 na 2000 MHz, ale také bude s cenou 359 USD o sto dolarů dražší.

Testovány tu byly tři konfigurace, kde první dvě se týkají procesorů využitých v sestavených PC a poslední zase testovaného hotového počítače od HP, který měl tu očividnou a trestuhodnou nevýhodu, že využíval pouze jednokanálové zapojení pamětí, čímž musí trpět především grafické jádro.

Ryzen 5 5600G: 2x 8GB DDR4-3200 (dual channel) @ 16-16-16-36, ASUS ROG Strix B550-E, PBO vypnuto, výchozí limit napájení



Ryzen 7 5700G B550: 2x 8GB DDR4-3200 (dual channel) @ 16-16-16-36, ASUS ROG Strix B550-E, PBO vypnuto, výchozí limit napájení



Ryzen 7 5700G HP Single Channel: 1x 16GB DDR4-3200 (single channel) @ 22-22-22-52, HP Pavilion TP01-2066, bez možnosti další konfigurace

Ukázat si můžeme dva grafy, které znázorňují herní výkon jednotlivých iGPU ve hrách jako Dota 2, Far Cry 5, Grand Theft Auto V a dalších.

Je jasné, že iGPU v APU Ryzen 5000G nemá konkurenci, neboť je z nabídky samotné firmy AMD dosud nejrychlejší a do srovnání se pochopitelně dostaly pouze desktopové čipy. Mezi nimi už Intel sice má Rocket Lake vybavené iGPU Xe, ale s jen omezeným počtem EU oproti takovým mobilním Tiger Lake. Nemohlo to tak dopadnout jinak a otázka je jen ta, o kolik budou nové Ryzeny lepší. Bohužel to není o moc, pokud jde o mezigenerační rozdíl v případě generace 4000G, ale 5600G alespoň o chlup překonává i model 4750G.

Na druhou stranu je vidět, že pokud by nám šlo právě o grafický výkon, pak volbou slabšího modelu 5600G oproti 5700G moc neztratíme. A pokud jde o AAA hry, stejně se musíme spokojit maximálně s rozlišením Full HD a veskrze nízkými detaily, abychom se dostali na přijatelnou snímkovací frekvenci, ovšem to už je třeba se podívat na dílčí testy.



Na THW také nezapomněli na testy se samostatnou grafikou či čistě aplikační benchmarky (renderování, kódování videa, office, atd.), takže můžete pokračovat tam.

