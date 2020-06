Ryzen 7 3800XT se ukázal v testu Ashes of the Singularity

Procesory Ryzen 3900XT, 3800XT a 3600XT by společnost AMD měla představit příští týden v úterý a přesně rok po nástupu prvních Matisse, čili 7. července, je i vyslat na trh. Zanedlouho bychom se tak měli dozvědět především to, jaké ceny AMD stanoví a zda tyto nové procesory nepřijdou s mírně vyššími cenami starších verzí Ryzen 3900X, 3800X a 3600X, nebo zda je spíše v tomto smyslu nenahradí. Stejně tak stále ještě čekáme na oficiální uvedení desek s čipovými sadami AMD B550, které už je evidentně opravdu na spadnutí a snad bude spojeno právě s novými procesory a nikdo by se jistě nezlobil, kdyby dorazily i dříve.

Nyní tu tak máme další důkaz toho, že Matisse Refresh opravdu přichází na trh. Objevil se Ryzen 7 3800XT v benchmarku Ashes of the Singularity , přičemž o výsledky zde ani tolik nejde vzhledem k tomu, že ty by zvláště v tomto případě bylo nutné porovnávat s využitím zcela stejné sestavy. Lze totiž očekávat, že rozdíl mezi novou a starou verzí procesoru nebude velký a my se ostatně z dostupných informací nedozvíme ani to, s jak rychlými paměťmi DDR4 procesor pracoval.

Verze XT budou mít dle neoficiálních informací o několik set megahertz vyšší frekvence, alespoň pokud jde o mantinely, které jim dávají specifikace.

AMD Ryzen 3000 XT - nepotvrzené specifikace

Jádra/vlákna Základ Turbo TDP Ryzen 9 3950X 16C/32T 3,5 GHz 4,7 GHz 105W Ryzen 9 3900XT 12C/24T 4,1 GHz 4,7-4,8 GHz 105W (?) Ryzen 9 3900X 12C/24T 3,8 GHz 4,6 GHz 105W Ryzen 7 3800XT 8C/16T 4,2 GHz 4,7-4,8 GHz 105W (?) Ryzen 7 3800X 8C/16T 3,9 GHz 4,5 GHz 105W Ryzen 7 3700X 8C/16T 3,6 GHz 4,4 GHz 65W Ryzen 5 3600XT 6C/12T 4,0 GHz 4,7 GHz 95W (?) Ryzen 5 3600X 6C/12T 3,8 GHz 4,4 GHz 95W Ryzen 5 3600 6C/12T 3,6 GHz 4,2 GHz 65W

AMD si přitom pro tento upgrade vybralo jeden ze svých nejoblíbenějších procesorů, a to model Ryzen 9 3900X, který tak dostane řádný frekvenční nášup, ostatně +300 MHz na základním taktu není málo, takže by se z něj mohl stát ještě větší hit.

Ovšem Ryzen 7 3800X a Ryzen 7 3600X už tak moc oblíbené nejsou, a to kvůli modelům Ryzen 7 3700X a Ryzen 5 3600, jež zákazníky zaujaly mnohem více. Jsou totiž levnější a vesměs není velký problém je dostat na podobnou výkonnostní úroveň díky mírnému přetaktování (nebo samozřejmě i výš). Zde by zase mohly nové Ryzen 7 3800XT a Ryzen 7 3600XT nabídnout to, co staré verze neměly.

