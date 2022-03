Ryzen 7 5800X3D s ostatními se objevil v nabídce evropského obchodu

Ryzen 7 5800X3D tak má dle ceníku (viz momomo_us ) přijít na 518 eur bez daně, čili v přepočtu cca 13 tisíc korun. Za takovou cenu dnes ovšem už pohodlně seženeme i 12jádrový Ryzen 9 5900X, který je pokládán za dosud nejlepší herní procesor od AMD, čili lepší i v porovnání s modelem 5950X. A ještě by nám tisícikoruna mohla zbýt, takže i když cena modelu 5800X3D po jeho rozšíření na trhu klesne, budeme mít dilema: V-Cache, nebo čtyři jádra navíc?

Rozhodnutí by mělo samozřejmě záviset hlavně na to, zda ve svém počítači vůbec využijeme 12 jader a pokud by mělo jít o čistě herní sestavu, Ryzen 7 5800X3D by měl být lepší, ale ještě si musíme počkat na benchmarky.

Navíc uvedené ceny možná vypadají trošku podivně, především co se týče levnějších procesorů. Vidíme tu Ryzen 3 4100, který stojí nejníže v nové nabídce, a to za 126 eur. Hned pod ním je jistý Cezanne s konfigurací 4/8 a vidíme tu už také takty 3,40 GHz/3,80 GHz, které si můžeme doplnit do tabulky níže. Jde tak logicky o Ryzen 3 5100, který by měl být dražší než Ryzen 3 4100. Tyto ceny tak budeme brát spíše s rezervou, ale na potvrzené částky snad nebudeme čekat dlouho. AMD by mělo své procesory představit snad ještě v březnu, ale i to se teprve ukáže.



Model Jádra/vlákna Takty L3 cache Generace/mikroarch. TDP Dop. cena Ryzen 7 5800X3D 8/16 3,40 GHz/4,50 GHz 96MB Vermeer/Zen 3 105W $449 Ryzen 7 5700X 8/16 3,40 GHz/4,60 GHz 32MB Vermeer/Zen 3 65W $299 Ryzen 7 5700 8/16 ? 16MB Cezanne/Zen 3 65W ? Ryzen 5 5600 6/12 3,50 GHz/4,40 GHz 32MB Vermeer/Zen 3 65W $199 Ryzen 5 5500 6/12 3,60 GHz/4,20 GHz 16MB Cezanne/Zen 3 65W $159 Ryzen 3 5100 4/8 3,40 GHz/3,80 GHz ? Cezanne/Zen 3 65W ? Ryzen 5 4600G 6/12 3,70 GHz/4,20 GHz 8MB Renoir/Zen 2 65W $154 Ryzen 7 4700 8/16 3,60 GHz/4,40 GHz 8MB Renoir-X/Zen 2 65W ? Ryzen 5 4500 6/12 3,60 GHz/4,10 GHz 8MB Renoir-X/Zen 2 65W $129 Ryzen 3 4100 4/8 3,80 GHz/4,00 GHz 4MB Renoir-X/Zen 2 65W $99

