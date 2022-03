Ryzen 7000: maximálně 16 jader, ale se 170W TDP?

Dalo se očekávat, že se toho v první části tohoto roku o Ryzenech 7000 "Raphael" generace Zen 4 ještě moc nedozvíme. Jednak jde o produkty chystané až na druhou polovinu roku a pak mělo AMD na srdci něco jiného, a sice nové Ryzeny 6000 se Zen 3+ a RDNA2 , čili moderní APU.

Lisa Su tak jen krátce ukázala vzorek nového Ryzenu 7000 a uvedla, že můžeme očekávat takt všech jader na 5 GHz, ale to bylo vše, pokud nepočítáme předvedení dalšího vzorku v běhu, z čehož jsme se nic podstatného nedozvěděli.

Zbývají tak leakeři a jeden z nich, známý Greymon55 , uvádí, že tu bude 16jádrová a 32vláknová verze (16C/32T) s TDP 170W a pak model s 12 jádry (12C/24T) se 105 W. AMD je přitom aktuálně v nevýhodě, i když jak se to vezme. Jeho moderní desktopové Ryzeny mají totiž reálně mnohem nižší spotřebu než Core Alder Lake-S, a to zvláště pokud porovnáváme hi-end, čili Ryzen 9 5950X a Core i9-12900K

Na jednu stranu se tak mohou zákazníci těšit z toho, že pro Ryzeny nepotřebují tak výkonné chlazení, drahou desku s výkonným napájecím systémem a pochopitelně jde i o energie. Na druhou stranu tím dostává výhodu Intel, pokud jde čistě jen o výkon, zatímco v disciplíně srovnávající výkon a spotřebu vyhrává spíše AMD.

Dalo by se tak pochopit, kdyby AMD rovněž chtělo reálnou spotřebu svých procesorů v příští generaci zvýšit, neboť nyní je v některých případech i pouze poloviční, jak ukazují testy THW

TDP 170 W se přitom mluvilo už dříve , a to v rámci leaku spojeného s paticí AMD AM5, čili zřejmě můžeme opravdu očekávat zvýšení spotřeby alespoň v případě jednoho nejvýkonnějšího modelu procesorů Ryzen 7000.

Zajímavé je, že v případě 170W TDP dané materiály mluví o potřebě chlazení v podobě vodního chladiče s 280mm nebo větším radiátorem. Na takové TDP by přitom měl bohatě stačit třeba NH-D15 a svou práci by měl odvést i NH-U12A od firmy Noctua, čili chtít vyloženě vodní chlazení je v případě 170W procesoru trošku přehnané.

Vypadá to také, že více než 16jádrových procesorů se v případě generace Ryzen 7000 nedočkáme, čili Intel by měl po delší době převzít štafetu a vyslat na trh procesorovou generaci, která bude mít v nabídce i modely s více jádry, než jaké nabídne AMD. Půjde o Raptor Lake, které sice nabídnou stále jen 8 výkonných jader (ale novějších Raptor Cove), ale k nim nově 16 slabších. To ale samozřejmě neznamená, že AMD bude překonáno a záležet bude především na tom, jaký pokrok ve výkonu na takt oba rivalové předvedou.



