Ryzen 9 5950X v Geekbench snadno překoná i 18jádrový HEDT od Intelu

Mohli bychom říci, že AMD Ryzen 9 5950X zastíní i nejlepší HEDT procesor firmy Intel, ale to by technicky nebyla pravda, neboť nad 18jádrovým Core i9-10980XE tu jsou ještě Xeon W-3000 s až 28 jádry. To jsou sice procesory určené rovněž do pracovních stanic, ovšem z hlediska výbavy platformy a její ceny jde o nesrovnatelné produkty. Ostatně i 16jádrový Xeon W-3245M má oficiální cenu celých pět tisíc dolarů, a to nebereme v ohled částku, kterou dáme za desku s LGA 3647.

Core i9-10980XE má přeci jen k novému Ryzen 9 5950X mnohem blíže jako procesor za tisíc dolarů pro desky s LGA 2066. Dle testů v Geekbench mu ale na nový Ryzen nestačí ani výhoda dvou fyzických jader navíc a čtyřkanálových pamětí.

Ryzen 9 5950X získal v Geekbench 5 skóre 1657 bodů pro jedno jádro a celkově pak 15860 bodů, což si můžeme dát do souvislostí opět díky grafu, který sestavil Harukaze5719 . I zde se ukazuje, že jednovláknový výkon procesorů AMD překonává i vysoko taktované Intely generace Comet Lake-S. Ale výkon nového Ryzen 9 5900X je trošku podivný.

Ryzen 9 5900X je dle těchto výsledků ve vícevláknovém testu jen malinko rychlejší než Ryzen 9 3900XT, takže znamená to snad, že takt tohoto procesoru při celkovém zatížení byl moc nízký? Vypadá to tak, ostatně my vidíme pouze výsledky a ne testované sestavy a podrobnosti o taktech, takže pokud někdo využil slabé chlazení, nemusel dosáhnout optimálních výsledků. Proto bude lepší si počkat na konečné recenze, i když je jasné, že před jejich vydáním se budou výsledky v online databázích různých testů množit.





Ostatně testů Ryzenu 9 5950X v Geekbench už také proběhlo více a jak je vidět, ne všechny nabízí srovnatelné výsledky s akceptovatelnou odchylkou. V každém případě by ale mělo platit, že na výkon Ryzenu 9 5950X už ani HEDT (LGA 2066) firmy Intel nestačí a navíc to nevypadá, že bychom se v horizontu cca jednoho roku měli dočkat od Intelu další HEDT generace.

