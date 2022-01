Ryzen 9 6900HX: v multi-thread o 31 % rychlejší než předchůdce?

Na Internetu se objevily výsledky benchmarku Geekbench mobilního procesoru AMD Ryzen 9 6900HX. Jde o 8jádrový procesor podporující zpracování 16 vláken najednou se základní frekvencí 3,3 GHz a Boostem na 4,9 GHz (4,84 GHz v benchmarku). TDP by mělo být možné konfigurovat (a s tím ovlivňovat také rozsah frekvencí), v základní verzi je to 45 W.



Pro zajímavost, předchozí model Ryzen 9 5900HX měl v průměru 1417 bodů v single-core a 7661 bodů v multi-core. Novinka si v prvním testu (průměr ze dvou testů) polepšila na 1605 bodů (+13 %), resp. 10045 bodů (+31 %). Tato čísla je ale potřeba brát s rezervou a dát trochu více do kontextu. V databázi výsledků jsou nejrůznější výsledky a pro 5900HX jsem našel i přes 1570, resp. 9800 bodů, což by naopak znamenalo minimální změny. Bude tedy potřeba počkat na více výsledků nového procesoru.

Pro nás bude důležité také srovnání s konkurencí ze stáje Intelu. Pokud bychom vzali Core i9-12900H (Alder Lake-P) se 14 jádry a 20 vlákny, tak tam máme single-core výsledek na úrovni 1804 bodů, což je o 12 % více než AMD. Ve vícevláknovém testu je to dokonce 13993 bodů (+39 %). Tohle pro AMD nevypadá moc dobře, byť je třeba podotknout, že 6900HX není vrcholem nabídky. Tam je 6980HX, která má lehce posunutý Boost na 5,0 GHz. To by ale výkon už moc nezvýšilo.

