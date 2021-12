Ryzen s DDR5 se ukázal, nejspíše Rembrandt

Díky Benchleaks jsme se tak dozvěděli o procesorovém vzorku AMD s označením 100-000000560-40_Y (8C 16T), který se objevil ve výsledcích testu CrossMark.





Dozvídáme se sice o tom, že testovací platforma byla desktopová, ale dle označení systému M3402RA (Asus) by mělo jít spíše o notebook. M3402RA je totiž velice podobné označení, jaké mají modely Asus Vivobook Pro 14 a 15, a sice M3401 a M3500.

Daný procesor byl identifikován jako osmijádrový model s SMT (8C/16T), který využil 16 GB paměti se dvěma kanály na 4800 MHz, což ukazuje právě na paměti DDR5 v jejich základní verzi.

Z identifikátoru 100-000000560-40_Y lze ještě vyčíst, že tento procesor by měl mít takt 4 GHz, a to základní, což na vzorek nevypadá vůbec špatně, ale vzhledem k tomu, že APU Rembrandt očekáváme již v následujícím kvartálu, pak by se už takty vzorků mohly blížit finálním hodnotám.

APU Rembrand, čili i mobilní Ryzen 6000, by měly dostat opět jádra Zen 3 či přinejlepším nějak vylepšenou verzi Zen 3+, ovšem věci se budou dít především v případě grafického jádra, které už konečně bude založeno na RDNA 2. Očekáváme tak výrazný nárůst grafického výkonu a právě proto se budou velice hodit rychlé paměti DDR5. Ty sice v případě procesorů Alder Lake-S zatím moc nepřesvědčily, ale vyšší přenosové rychlosti nabídnout dokáží a ty by měla ocenit především právě grafická jádra.

Otázka je, jak budou paměti DDR5 od příštího roku dostupné. Levné stále nebudou, ale pro výrobce notebooků by z hlediska dostupnosti mělo jít o něco jiného než pro výrobce samotných paměťových modulů. Nedostává se totiž ne samotných pamětí, ale napájecích komponent, které ovšem výrobce notebooku musí zajistit tak jako tak, ať využije DDR4 či DDR5. Čili v jeho případě je jedno, zda budou paměti na desce, či případně na modulu SO-DIMM, zvláště když dnes se už operační paměti běžně montují právě na základní desky notebooků.

Ceny souvisejících / podobných produktů: