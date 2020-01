Ryzen Threadripper 3990X přijde na trh za měsíc

AMD tak vypustí Ryzen Threadripper 3990X celosvětově 7. února, takže nyní bychom jej po představení na CES 2020 ještě v každém případě v obchodech hledali marně, ale až přijde a pokud nebudou prodejci příliš nafukovat ceny, měl by být k dispozici přibližně za 110.000 Kč. Ostatně jeho oficiální cena je 3990 amerických dolarů, za něž získáme HEDT procesor, který nabídne bezkonkurenčně nejvyšší hrubý výkon, jaký lze mít.

Ryzen Threadripper 3990X byl tak jednou z hlavních novinek v prezentaci firmy AMD na letošním CES, kde Lisa Su vtipně využila obrovskou projekční plochu, aby byl dobře vidět celý graf srovnávající výkon s ostatními novými Threadrippery, se 16jádrovým desktopovým Ryzenem a ještě pod ním se krčí sloupec s výkonem procesoru Core i9-9900KS, což je pochopitelně zcela jiná liga. Jedná se o renderovací výkon v Cinebench R20, kde se ukazuje hrubá síla 64 jader nového Threadripperu (přes 25 tisíc bodů), takže je jasné, že normální desktopové procesory tomu nemohou konkurovat. Ale také nestojí čtyři tisíce dolarů.

Nový Threadripper 3990X je tak v podstatě HEDT verzí procesoru Epyc 7702P (cena 4425 USD), který už je dávno k dispozici na serverovém trhu. Jenomže Threadripper má poloviční počet paměťových kanálů i linek rozhraní PCIe. Na druhou stranu má mnohem vyšší takty oproti zmíněnému Epycu s jeho 2 až 3,35 GHz, ovšem ten má také 200W TDP.

Nakonec se můžeme ještě podívat na srovnání renderování ve V-Ray, kde je Threadripper 3990X téměř o třetinu rychlejší, a to ve srovnání se dvěma Xeony Platinum 8280 v ceně 20.000 dolarů.

Ovšem to není od AMD úplně férové srovnání, neboť daný Xeon je čistě serverový procesor. Správné by bylo využít HEDT model Xeon W-3275 (případně W-3275M) s cenou 4449 USD za kus. I tyto Xeony můžeme nasadit ve dvouprocesorovém systému, přičemž výkon by měl být velice podobný tomu, co předvádí dva Xeony Platinum 8280, ovšem s výrazně nižší cenou.