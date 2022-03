Ryzeny 5000 v západních obchodech zlevnily i o čtvrtinu, jaký je vývoj u nás?

AMD sice aktuálně stále nestíhá vyrábět tolik zboží, kolik by potřebovalo a ostatně i proto jsme se nedočkali a ani se nedočkáme moderních procesorů Ryzen 3 5000. Na druhou stranu už není v případě desktopových modelů Intelu neohroženo, neboť Alder Lake nastoupily s vervou v celém cenovém spektru a vytvořily velice silnou konkurenci.

Ceny Ryzenů přitom postupně klesají už cca od začátku tohoto roku, ale v posledních dnech tento sestup pozoruhodně akceleroval, když se ceny náhle propadly v západních obchodech jako Amazon, Best Buy, Micro Center či Newegg.

Server VideoCardz dal dohromady příslušnou tabulku všímající si aktuální ceny CPU a APU generace 5000 na Amazonu s ohledem na doporučené ceny.



Procesor Cena Amazon Dop. cena Jádra/vlákna Základní takt / turbo (GHz) TDP (W) L3 Cache (MB) Ryzen 9 5950X $599 $799 16 / 32 3,4 / 4,9 105 64 Ryzen 9 5900X $448 $549 12 / 24 3,7 / 4,8 105 64 Ryzen 7 5800X $349 $449 8 / 16 3,8 / 4,7 105 32 Ryzen 5 5600X $234 $299 6 / 12 3,7 / 4,6 65 32 Ryzen 7 5700G $294 $359 8 / 16 3,8 / 4,6 65 16 Ryzen 5 5600G $218 $259 6 / 12 3,9 / 4,4 65 16



Ve všech případech je cena pod doporučenou částkou, přičemž Ryzen 9 5950X je levnější dokonce o 200 dolarů, čili o čtvrtinu, ale to jsme věděli už včera. Nastupuje už ale otázka, zda za tím není úprava cen provedená přímo společností AMD. Ta sice takovou neohlásila, ale dalo by se pochopit, že nic takového nechce ani troubit do světa. Ceníky obchodů to ale zvládnou stejně dobře.

My se můžeme podívat na to, jak se vyvinuly ceny v našich obchodech (via Heureka), které zaokrouhlíme na stokoruny pro lepší přehlednost:

Procesor Aktuální cena (průměr/minimum) Cena 1.1. 2022 (průměr/minimum) Ryzen 9 5950X 17 400 / 16 100 Kč 20 600 / 19 600 Kč Ryzen 9 5900X 13 100 / 12 000 Kč 14 000 / 12 800 Kč Ryzen 7 5800X 9 700 / 8 900 Kč 10 100 / 9 300 Kč Ryzen 5 5600X 6 900 / 6 100 Kč 8 300 / 7 500 Kč Ryzen 7 5700G 8 600 / 7 000 Kč 9 000 / 8 400 Kč Ryzen 5 5600G 6 200 / 5 600 Kč 6 800 / 6 300 Kč

Je jasné, že krom modelu 5950X a snad 5600X se zatím žádné větší zdražování nekoná a hlavně ne takové, které by se objevilo v poslední době. Procesor 5800X dokonce od poloviny února spíše mírně zdražuje a to platí i v případě průměrné ceny i pro 5700G.

Pokud tedy AMD skutečně samo snížilo ceny svých procesorů určených pro maloobchodní prodej, v našich končinách se to spíše ještě neprojevilo, ale brzy by mohlo, čili kdo plánuje koupi nového procesoru či rovnou sestavy, může zkusit ještě týden či dva počkat a sledovat vývoj cen.



Jen je tu "menší" nepříjemnost, která ceny hardwaru celkově poznamená. Hodnota koruny vůči dolaru jde totiž v posledních dnech prudce dolů a kurz už přesáhl 23 CZK : 1 USD. Takový tu naposledy byl na podzim roku 2020.

