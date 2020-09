Sabrent se chlubí nejrychlejším NVMe SSD: Rocket 4 Plus

Zrovna včera jsme se podívali na nový Samsung SSD 980 Pro , který by měl představovat jeden z nejvýkonnějších modelů současnosti, i když zároveň i zklamání nad tím, že už namísto MLC využije paměti typu TLC. To uvádíme ovšem na základě údajů, které pochází sice přímo od výrobce, ale zakrátko byly z nějakého neznámého důvodu staženy. Ještě tak existuje šance, že šlo o chybu, nebo že Samsung svůj přístup přehodnotí. Doufat v to můžeme i na základě toho, že kapacita 980 Pro končí stále na 1 TB a bylo by trošku divné, aby Samsung uvedl na trh TLC řadu pro výkonná PC, která nebude mít alespoň 2TB model. Na druhou stranu, vedle informace o TLC buňkách tu jsou i údaje o násobně kratší životnosti buněk, takže spíše nedoufejme.

Sabrent Rocket 4 Plus je zcela bez pochyby model využívající také buňky TLC, čili jako takový bude spoléhat na SLC cache. Díky ní ale může slíbit rychlost zápisu až 6850 MB/s, zatímco Samsung 980 Pro končí na 5000 MB/s, přičemž rychlost čtení je u obou modelů shodná, a to 7000 MB/s. Kam se ale propadne rychlost zápisu po naplnění SLC cache a jakou kapacitu tato cache má (či spíše jaké nastavení vzhledem k zaplněnému místu), to se nedozváme.

Rocket 4 Plus dosahuje kapacit 500 GB, 1 TB a 2 TB a využívá kontroler Phison E18 a samozřejmě rozhraní PCIe 4.0 se čtyřmi linkami.

Sabrent také ke svým SSD nabízí pasivní chladič využívající hliníkovou vaničku, do níž se SSD umístí a obklopí teplovodivými podložkami. Teplo pak má být odváděno přes tlusté hliníkové bloky do měděných trubic s uzavřeným oběhem, na nichž pak nahoře sedí další pasiv. Celá sestava bude evidentně poměrně vysoká, a tak pokud má někdo slot pro M.2 karty přímo pod pozicí grafické karty, ať raději nepočítá s tím, že by se pod ní taková věc mohla vejít.

Co se zatím nedozvíme, jsou ceny Sabrent Rocket 4 Plus a také dostupnost této řady.

