Sabrent uvádí SSD speciály pro Chia: až 54 tisíc TBW

V případě farmaření kryptoměny Chia jsou důležité především dva typy produktů. Jednak to jsou co možná nejobjemnější pevné disky a vedle toho rychlá SSD s vysokou výdrží. V případě pevných disků nelze počítat s nějakou novou nabídkou střiženou právě na míru farmářům, ovšem pokud jde o SSD, to už je jiná, jak ukazuje i společnost Sabrent, která stejně jako některé další přináší speciální modely SSD.

Máme tu konkrétně dva nové produkty, a sice Plotripper a Plotripper Pro, jejichž názvy už napovídají, že byly navrženy speciálně pro tvorbu tzv. plotů, čili objemných souborů s hashi. Nejčastěji jsou tvořeny 101GB soubory, což si ovšem vyžádá celkem cca 1,6 TB zápisu na daném úložném zařízení. Z důvodu potřeby vysokého výkonu se používají SSD a ta zvláště v případě běžných spotřebitelských modelů zrovna nevynikají vysokou výdrží, takže jejich nasazením pro tvorbu plotů je možné brzy vyčerpat jejich buňky neustálými mazacími a zapisovacími cykly.

Modely Plotripper a Plotripper Pro tak mají nabídnout především dlouhou životnost, kterou zde jako obvykle výrobce měří na TBW - celkový počet zapsaných terabajtů. Dle firmy Sabrent máme od běžného SSD s TLC NAND Flash očekávat cca 3000 TBW, což nemusí být ani tak hodnota ze záručních podmínek, jako spíše realita. Běžná 2TB SSD totiž nabízejí spíše kolem 1200 TBW a uvedených 3000 TBW je na ně velice dobrá hodnota.





Nicméně i základní Plotripper s kapacitou 2 TB slibuje výdrž kolem 10.000 TBW a modely Plotripper Pro 1TB a 2TB jsou na tom ještě mnohem lépe s 27.000 a 54.000 TBW. To tak znamená až 27 tisíc celkových přepisů ve výdrži, již běžný uživatel nemá šanci vyčerpat. Ostatně kdybychom si vzali Plotripper Pro a skutečně každý den jej kompletně celý přepsali novými daty, dle těchto informací by jeho životnost vypršela až za 74 let.



Nová SSD od Sabrentu jsou tak vytvořena pro skutečně extrémní zátěž a otázka je především ta, jakým způsobem toho bylo docíleno. Výrobce neprozradil žádné podrobnosti o použitých pamětech a pouze nás informuje o kontroleru Phison E18. Je tak jasné, že jde o NAND Flash, ostatně co jiného, přičemž lze očekávat i vysoký výkon vzhledem k podporovanému rozhraní PCIe 4.0. Nicméně udávaná životnost je příliš dobrá i na paměti typu SLC, ale ty ani nemusely být využity. Může jít o paměti MLC v kombinaci s masivními zálohami v rámci overprovisioningu, čili v takovém případě by SSD mohlo mít až 8 TB paměti, z níž by vždy v jeden čas využívalo jen 2 TB a průběžně nahrazovalo vadné buňky záložními.

