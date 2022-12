Sam Bankman-Fried propuštěn na kauci 250 mil. USD, zůstane doma u rodičů

FTX má další pokračování a její hlavní strůjce, Sam Bankman-Fried (SBF), je předmětem dalších novinek. Poté, co byl Kauza zkrachovalé kryptoměnové platformymá další pokračování a její hlavní strůjce,(SBF), je předmětem dalších novinek. Poté, co byl zatčen na Bahamách a co se spekulovalo o jeho vydání do Spojených států, se tak opravdu stalo. Ve vazbě se ale moc dlouho neohřál, byla totiž za něj zaplacena kauce ve výši 250 milionů USD (3. z největších v historii USA, ta první byla dokonce 3 mld. USD). Tu sehnali jeho rodiče, kteří dali jako zástavu jejich dům.

SBF bude nyní v domácím vězení v Palo Altu v Kalifornii v domě svých rodičů. Jeho pozice bude elektronicky monitorována a byl mu zabaven cestovní pas. Další soudní slyšení na něj čeká 3. ledna příštího roku v New Yorku.



Bývalá CEO spřízněné společnosti Alameda Research, 28letá Caroline Ellison, zatím čelí jen obviněním z daňových úniků a její kauce je pouze tisícinou té, kterou museli zaplatit za SBF (tedy 250 tisíc USD). Caroline je totiž díky spolupráci s úřady zproštěna dalších obvinění, která by jí mohla přinést až 110 let ve vězení. 29letý Gary Wang, další z vedení společnosti, má proti sobě obvinění z několika trestných činů, které by mu mohly přinést až 50letý trest.