SambaNova se chce odvrátit od von Neumannova schématu počítačů

Von Neumannovo schéma zná snad každý, kdo kdy studoval informatiku, a to ze samotného úvodu do předmětu. Jde už v podstatě o klišé, jímž se nakousne téma počítačových věd a jde o několik základních a navzájem propojených částí, z nichž se počítače skládají. Máme tu vstupní a výstupní zařízení, procesor, paměť a řadiče. SambaNova Systems se chce ale od tohoto zažitého způsobu dostat pryč, a to pod vedením CEO Rodriga Lianga, kterého zpovídal ZDNet

Ale kam se chce SambaNova posunout? Měl by to být softwarově definovaný počítač využívající rekonfigurovatelnou architekturu. S tímto cílem už tato společnost začala tvořit svůj hardware s využitím zkušeností, které Rodrigo Liang nasbíral jako inženýr pracující na vývoji procesorů SPARC a také různých ASIC ve firmě Oracle. Udává, že přicházející změna bude uskutečněna díky nástupu umělé inteligence, ale v důsledku bude větší než to, co AI a strojové učení dosud přineslo a přinese, nicméně nebude to hned, ale v průběhu příštích 20 až 30 let. V této snaze mu budou pomáhat dva profesoři ze Stanfordu, a to Kunle Olukotun a Chris Ré. Olukotun vede projekt Stanford Hydra Chip Multiprocessor (CMP) a získal cenu IEEE Harry H. Goode Memorial Award, zatímco Ré pracuje v Statistical Machine Learning Group, Pervasive Parallelism Lab a Stanford AI Lab.

Liang chce dle vlastních slov už zapomenout na neustálé vylepšování hardwaru s ohledem na efektivnější vykonávání instrukcí a operací. K tomu nám Olukotun dodává, že software na hardwaru patřícím do jejich vize už nebude psán a kompilován tak, aby mohl být zpracováván na fixně vytvořeném hardwaru jisté architektury. Procesor bude naopak schopen se softwaru přizpůsobit a "uzpůsobit mu své obvody", a to třeba i v rámci každého svého taktu, aby dokázal variabilně zpracovávat obrovská množství dat, která skrz něj "plynou". V takovém případě bychom tu už prostě neměli čipy, které by se chovaly jako CPU, GPU, či různé úzce zaměřené akcelerátory.

SambaNova si nedávno zajistila 250 milionů dolarů, čímž investice do ní vzrostly na celkových 450 milionů. A kdo pumpuje tyto peníze? Ve skupině investorů najdeme Blackrock, Google Ventures, Intel Capital, Walden International, WRVI Capital a Redline Capital. Díky nim už je udávaná hodnota tohoto startupu cca 2 miliardy dolarů.

