Samostatné DLC z Borderlands 2 je zdarma na EGS i jako reklama na nový titul

Tiny Tina je jedna z NPC série Borderlands, která se ale dočkala své tématické DLC kampaně v rámci Borderlands 2, a sice titulu Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep. Ten si nyní můžeme zdarma přidat do knihovny na Epic Games Store coby samostatně hratelný titul, čili pro něj nepotřebujeme mít koupenou hlavní hru. Tiny Tinu mimochodem namluvila Ashly Burch, zkušená herečka, která namluvila už řadu známých postav, jako například Parvati v The Outer Worlds či Aloy v Horizon: Zero Dawn.

Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep je tak v podstatě stejná hra jako Borderlands 2, ovšem v jiném prostředí. Našim úkolem ale stále bude jako obvykle střílet po všem kolem (ovšem jsou ti jinak i RPG prvky). Není také zrovna nutné být seznámen s příběhem samotných Borderlands 2, abychom si mohli užít to, co nabízí ve svém DLC malá Tina, ale odkazy na hlavní titul tu jsou.

Především jde ale o promo akci spojenou s chystanou hrou Tiny Tina’s Wonderlands, což už je plnohodnotný spin-off založený na stejném univerzu s velkou dávkou fantasy. 2K Games a Gearbox přitom dnes nabízí své DLC zdarma právě i proto, že příběh Wonderlands se začne odvíjet právě krátce po Assault on Dragon Keep.

Tiny Tina's Wonderlands bude přitom stejně jako hry z hlavní příběhové linie nabízet kooperaci čtyř hráčů, kteří se ovšem vedle střelných zbraní budou ohánět i chladnými zbraněmi či magií. I zde pochopitelně zazní hlas Ashly Burch.

Titul Tiny Tina's Wonderlands můžeme očekávat v nabídce od 25. března 2022 pro Microsoft Windows, PlayStation 4 a 5, Xbox One a Xbox Series X/S.

Za zmínku také ještě stojí, že vedle Tina’s Assault on Dragon Keep nabízí EGS zdarma také titul Aven Colony , další z mnoha budovatelských strategií, v níž můžeme osidlovat neznámou planetu.

