Samsung CXL.mem Expansion Module: rozšíření RAM pomocí PCIe

Klasické cartridge jsme už nechali spíše v minulém tisíciletí, kde sloužily třeba pro distribuci her nebo rozšíření paměti. Proč bychom ale měli mít zájem o navýšení paměti RAM pomocí jakéhosi externího modulu, který k tomu využije v důsledku rozhraní PCI Express? K tomu je třeba hned podotknout, že tu nejde o verzi PCIe 3.0 a ani o PCIe 4.0, ale o nejnovější PCIe 5.0, která nabídne propustnost 32 GT/s na linku, čili s takovým průvanem dat by to už snad oproti zapojení modulu operační paměti do DIMM/SO-DIMM slotu nemuselo být až tak špatné.

A jak napovídá označení tohoto produktu, využívá se tu rozhraní CXL a konkrétně jeho protokol CXL.memory, které právě umožní rozšířit operační paměť počítače pomocí modulu napojeného fyzicky přes rozhraní PCIe 5.0. A je také vcelku jasné, že CXL.mem Expansion Module od Samsungu nebude zrovna produkt pro běžné spotřebitele.

My přitom známe CXL především jako rozhraní prosazované Intelem, který je chce použít i k propojení svých budoucích procesorů a výkonných HPC grafických akcelerátorů. Právě k tomu poslouží především protokoly CXL.io a CXL.cache, ovšem i zmíněný CXL.memory v případě, že daný akcelerátor bude mít vlastní paměť typu DRAM. A to pochopitelně Xe-HP či Xe-HPC budou mít v podobě HBM, čili stejný protokol může posloužit prostě i k připojení modulu se systémovou operační pamětí DRAM.

To ovšem bude zákonitě znamenat, že část systémové RAM bude napojena na paměťové kontrolery procesoru a jejich příslušné PHY a část pak na linky PCIe, s čímž daný procesor bude muset umět pracovat. Jedná se ovšem o snadnou cestu k dalšímu rozšíření systémové paměti, což se bude hodit právě především v serverovém prostředí. Pokud máme v systému zcela zaplněné paměťové sloty, což bývá samozřejmě běžné, pokud máme na desce jen jeden slot na paměťový kanál, můžeme si paměť rozšířit leda výměnou starých modulů za nové s vyšší kapacitou, pokud to vůbec půjde. CXL.mem Expansion Module je tak právě pro tyto případy.