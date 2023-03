Samsung Exynos 2300 má mít 9 jader, jeho Cortex-X3 by měl dosáhnout 3,09 GHz

Samsung vyrábí i své mobilní procesory Exynos, přičemž těm se v poslední době moc nedaří konkurovat Qualcommu. Nová vlajková loď Exynos 2300. Tento procesor by dle úniků měl mít nezvyklý počet 9 jader a být v konfiguraci 1+4+4. vyrábí i své mobilní procesory Exynos, přičemž těm se v poslední době moc nedaří konkurovat Qualcommu. Nová vlajková loď Galaxy S23 došla dokonce tak daleko, že Samsung u ní začal celosvětově používat už jen Snapdragony (minulé řady mohly mít Snapdragon nebo Exynos dle regionu). Jedním z chystaných procesorů, které Samsung připravuje, je. Tento procesor by dle úniků měl mít nezvyklý počet 9 jader a být v konfiguraci 1+4+4.

To znamená, že by se tu objevilo jedno výkonné jádro Cortex-X3 s frekvencí 3,09 GHz. Uvážíme-li, že už dnešní Snapdragon 8 Gen 2 má takt 3,2 GHz a 8 Gen 3 by už měl mít dokonce frekvenci 3,7 GHz , nejde o zrovna oslnivou hodnotu. Hovoří se ale o dalších 4 výkonných jádrech Cortex-A715 s taktem 2,65 GHz a čtveřici úsporných Cortex-A510 běžících na 2,1 GHz. Pokud jde o GPU, to nese název Samsung Xclipse 930, a bude tu ještě jedno jádro pro optimalizaci One UI.

Zatím ale není jasné, zda se vůbec procesor Exynos 2300 nebo i 2400 objeví. Spekuluje se totiž i nad tím, že je Samsung přeskočí a přeneseně se objeví jen v základu procesoru Google Tensor 3 v nových Pixelech 8 od Googlu. Vyrábět ho má Samsung pomocí 4nm procesu.

Exynos 2500 (patrně v Galaxy S25) by pak měl přinést nové NPU pro lepší výkon s algoritmy pracující s umělou inteligencí. Ten by mohl být zajímavý díky dvojici výkonných jader Cortex-X5, dále by tu měla být dvě standardní výkonná jádra Cortex-A7xx a čtyři úsporná Cortex-A5xx, chybět nemá ani GPU od AMD s architekturou RDNA 2.