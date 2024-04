Samsung Exynos 2500 by měl být výrazně efektivnější díky 3nm výrobnímu procesu

Mobilní procesory v telefonech se v posledních letech utrhly ze řetězu a rychle navyšují výkon za cenu rostoucí spotřeby. Výsledkem je, že Qualcomm, MediaTek i Samsung už v některých úlohách výkonem předběhly Apple, který byl obvykle králem výkonu. Obvykle to přináší ale hodně vysokou spotřebu, výrazné zahřívání a kratší výdrž baterie. Ostatně i proto se předpokládá, že většina výrobců bude u nových generací telefonů s procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 navyšovat kapacitu akumulátorů na 5500 mAh. Připravovaný procesor Samsung Exynos 2500 by v tomto ale mohl být o něco lepší.



Proslýchá se totiž, že by měl využívat 3nm výrobu, což by bylo u procesorů pro telefony s Androidem poprvé (nyní se využívá max. 4nm výroba). Tato výroba u Samsungu navíc využívá technologii GAA, zatímco TSMC na ni přejde teprve až u 2nm procesu. Má jít o 2. generaci 3nm procesu Samsungu, což by mělo vlastnosti čipů ještě dále vylepšit. A jednou z těchto vlastností by měla být především efektivita, tedy poměr výkonu a spotřeby. Při identickém výkonu by tak novinka měla mít značně nižší energetické nároky, resp. při stejné spotřebě mnohem vyšší výkon. Předpokládá se i opětovné nasazení technologie Fan-out Wafer Level Packaging (FOWLP).



Nezodpovězenou otázkou ale je, jak se Samsung rozhodně Exynos 2500 nastavit, zda lepší efektivitu využije především ke snížení spotřeby (a výkon navýší jen mírně), nebo zda se bude soustředit především na co nejvyšší výkon. Pak bychom totiž byli tam, kde jsme už dnes, a problém by se nevyřešil. Další otázkou je výtěžnost výroby. S tou byl v počátcích velký problém, Samsung se potácel jen kolem 20 %, nicméně nyní by se měl u 3nm výroby pohybovat kolem 65 %, což už je rozumné číslo. Snad se mu podaří toto číslo udržet, případně i navýšit u druhé generace procesu. Nové vlajkové lodě Samsungu by měly nadále využívat na některých trzích Snapdragon a jinde Exynos.