Samsung Exynos 2600 asi dá sbohem GPU od AMD, má mít vlastní

Společnost Samsung si vyvíjí vlastní mobilní procesory Exynos. Jejich přítomnost je ale ovlivněna nejen konkrétními modely, ale také konkrétními zeměmi (tentýž telefon může mít někde Snapdragon, jinde Exynos). V posledních generacích v těchto procesorech najdeme GPU od společnosti AMD (většinou u high-endových procesorů, týká se to ale i střední třídy v podobě Exynosu 1480), nicméně se začíná proslýchat, že toto by mohlo v budoucnosti skončit. Exynos 2400 (kódové označení S5E9945) ve smartphonech Galaxy S24 má grafiku od AMD stejně jako ji má mít Exynos 2500 (S5E9555), nicméně toto údajně nemá platit pro dalšího nástupce.



Ten by pravděpodobně měl nést jméno Exynos 2600 a zákulisní informace naznačují, že tento procesor by už měl dát grafickým čipům od AMD sbohem. O vývoj takového GPU se má postarat sám Samsung. Tento procesor očekáváme v high-endovém telefonu Galaxy S26, který by se měl objevit v roce 2026, pokud bude Samsung pokračovat ve svém typickém harmonogramu představování těchto vlajkových lodí. To dává společnosti Samsung poměrně dost času na vývoj vlastního GPU. Otázkou ale je, jak bude úspěšný. Dá se předpokládat, že by tento procesor mohl být vyráběn pomocí 2nm technologie s GAA.