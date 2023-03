Samsung Exynos Modem 5300 nabídne 5G a rychlost až 10 Gbps

V nabídne 5G modemů společnosti Samsung se nově objevuje Exynos Modem 5300. Novinka podporuje 3GPP 5G NR Release 16, zvládá obě pásma Sub-6GHz i mmWave a je kompatibilní s 5G sítěmi SA (Standalone) i NSA (Non-Standalone). Výsledkem je, že nabídne vysoké přenosové rychlosti až 10 Gbps u downloadu a 3,87 Gbps u uploadu. Samozřejmostí je i podpora starších systémů od 2G. V případě LTE tu máme max. rychlost stahování 3,0 Gbps, u uploadu je to pak 422 Mbps.



Výrobu si zajišťuje Samsung sám pomocí 4nm procesu EUV. Díky tomu by měl být modem energeticky velmi efektivní a postarat se o prodlouženou výdrž telefonů. Samotný modem ke komunikaci s dalšími čipy může využívat rozhraní PCIe. Spekuluje se o tom, že prvním telefonem, který by mohl mít tento nový model, by mohl být Google Pixel 8 s procesorem Tensor 3.