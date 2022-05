Samsung Foundry zdražuje čipy až o 20 % u starších výrobních procesů

Samsung. Ta bude s TSMC jedinou, kdo by letos měl začít výrobu pomocí 3nm výrobního procesu. Zajímavostí však je, že tyto pokročilé procesy se nedočkají toho největšího zvýšení cen. To se bude naopak týkat spíše těch starších.

Čipová krize a další zvyšující se náklady zapříčinily, že čipy se stávají dražšími a např. společnost TSMC už zvyšovala ceny pro své zákazníky v loňském sprnu . Ke stejnému kroku se rozhodla i korejská společnost. Ta bude s TSMC jedinou, kdo by letos měl začít výrobu pomocí 3nm výrobního procesu. Zajímavostí však je, že tyto pokročilé procesy se nedočkají toho největšího zvýšení cen. To se bude naopak týkat spíše těch starších.

Podle zpráv by měl Samsung navýšit ceny čipů o 15 až 20 %, takže vidíme, že pokročilejší procesy na tom nebudou zas o tolik lépe než ty starší. Někteří zákazníci už s navýšením cen souhlasili, což se může projevit třeba tím, že své čipy dostanou přednostně. Pro Samsung je zde ale ještě jeden palčivý problém, a to výtěžnost. Hovoří se o tom, že zatímco TSMC má 70% výtěžnost u 4nm procesu, v případě Samsungu to na počátku roku bylo jen 35 %. Od té doby sice došlo k navýšení, ale pořád je co zlepšovat.