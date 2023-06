Samsung Galaxy S23 Ultra prý na výrobních nákladech stojí $469: 40 % prodejní ceny

Samsung Galaxy S23 Ultra, které spočítala analytická společnost Counterpoint, tak ta tvrdí, že telefon, jehož oficiální

Většinou je to Apple, komu se vytýká předraženost jeho telefonů vzhledem k tomu, jaké jsou výrobní náklady. Zdánlivě je to obvykle šílený nepoměr mezi výrobními náklady a prodejní cenou. Většina lidí ale zapomíná, že v těchto prezentovaných částkách je nejen cena hardwaru, ale další náklady, které se musí projevit na výsledné ceně. Zde máme např. náklady na lidi, administrativu, marketing, podporu, vývoj SW, samotný vývoj HW a mnoho dalších drobností, které ve výsledku náklady na kus dramaticky navýší. Když se tedy podíváme, jaké mají být výrobní náklady na high-endový telefon, které spočítala analytická společnost, tak ta tvrdí, že telefon, jehož oficiální cena činí 1199 USD , stojí na výrobních nákladech pouze 469 USD. To není ani 40 % jeho prodejní ceny.

Pokud se ale podíváme na hospodaření společnosti Samsung, uvidíme, že situace rozhodně nevypadá na to, že by Samsung své telefony neskutečně předražoval a měl na nich 60% marži. Za poslední čtvrtletí divize s telefony vykázala příjmy 30,74 bilionu korejských wonů, přičemž provozní zisk divize činil 3,94 bln. wonů. Skutečná provozní (nikoli čistá) marže divize s telefony tak činí jen necelých 13 % a nikoli více než 60 %. Je sice pravděpodobné, že na Galaxy S23 Ultra je marže větší než u ostatních telefonů (nejen svou velikostí, ale i poměrem), nicméně hardware pro S23 Ultra sice možná stojí oněch 469 USD, ale se započtením všech ostatních nákladů by při aplikování průměrné marže divize vycházely náklady na něj až na cca 1040 USD.

Counterpoint tvrdí, že celých 35 % ceny hardwaru (cca 165 USD) si vezme výpočetní část a modem, tedy především Qualcomm. Dalších 18 % si bere displej (cca 85 USD) a 14 % kamerový systém (cca 65 USD). Tyto dvě části si řeší Samsung sám. Paměti tvoří 11 % ceny (cca 50 USD), obal a konstrukce 8 % (35-40 USD). Pokud jde o součástky, cenově tvoří největší díl telefonu Qualcomm a samotný Samsung je až na druhém místě v těsném závěsu.