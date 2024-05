Samsung Galaxy S25 by mohl mít o 5-10 % větší výdrž baterky díky AI

Výdrž akumulátorů v moderních telefonech není zrovna vysoká. Oproti klasickým tlačítkovým telefonům za to může několik věcí. Jednak je to větší spotřeba (tu ale částečně vyvažuje násobně větší kapacita akumulátorů), především je to ale jiný styl používání těchto telefonů, na kterých trávíme mnohem více času než kdysi. Každé malé prodloužení výdrže je tak vítané. Proslýchá se, že by se mírného zvýšení okolo 5-10 % mohla dočkat nová generace prémiových telefonů Samsung Galaxy S25. Na tom by nebylo nic až tak zvláštního, kdyby se o to postarala větší kapacita nebo lepší úspornost komponent. Důvodem pro větší výdrž by ale mělo být rozsáhlejší nasazení umělé inteligence.



Není ale zatím příliš jasné, jak by měla "Battery AI" přesně fungovat. Nevypadá to na omezování výkonu CPU a GPU, aby se snížila spotřeba. Spekuluje se o tom, že by se mělo vylepšit přizpůsobování chování uživatele a jeho práci s aplikacemi tak, aby lépe identifikovala ty, které může odstranit z paměti, nebo jinak dynamicky ovlivňovat nastavení telefonu dle jeho typického používání. Připomeňme ještě, že poslední modely telefonů Galaxy už mají systém umělé inteligence Galaxy AI např. k tlumočení do jiného jazyka, vylepšování fotografií nebo vyhledávání objektů.