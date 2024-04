Samsung představil extrémně rychlé LPDDR5X paměti s 10,7 Gbps

Mobilní zařízení, a to nejen mobilní telefony a tablety, ale nezřídka i notebooky, se obvykle spoléhají na rychlé operační paměti typu LPDDR. Ty mají vysokou rychlost, ale i nízkou spotřebu a společnost Samsung připravila jejich další iteraci. Uvádí totiž nové čipy LPDDR5X, které dosahují rychlosti 10,7 Gbps na pin. To je poměrně důležitý parametr, neboť na rychlosti této paměti závisí čím dál tím více možných úloh, které může počítač provádět.



Vedle obecné rychlosti počítače (dané rychlostí RAM) toto do značné míry ovlivňuje i grafický výkon, protože tuto paměť mohou využívat integrované GPU v procesorech a co nejrychlejší přístupy zde rovněž ovlivní i výsledný grafický výkon. Moderní mobilní procesory mají také integrované NPU pro akceleraci algoritmů umělé inteligence a také zde je vysoká paměťová propustnost hodně důležitá. Své využití ale mohou nové čipy najít i v různých akcelerátorech nebo v oblasti automotive.



Samsung vyrábí tyto paměti pomocí 12nm procesu a podle výrobce mají proti předchozí generaci o 25 % vyšší výkon a kapacitu zvýšenou o více než 30 %. V jednom čipu by tak mělo být možné vyrobit mobilní DRAM o kapacitě 32 GB. Navýšila se také energetická efektivita, a to o 25 %. To prodlouží výdrž na baterii, mírně to sníží také náklady na energii (důležité zejména v případě průmyslového výpočetního nasazení).