Samsung představuje 49" monitor ViewFinity S95UC s poměrem stran 32:9

V nabídce monitorů společnosti Samsung se objevuje nový model řady ViewFinity S9. Jmenuje se ViewFinity S95UC a jde o ultra-širokoúhlý model s poměrem stran 32:9 a 49" úhlopříčkou. Panel je typu VA, nabídne tedy vysoký kontrast 3000:1. Pokud jde o rozlišení, to je 5120×1440 pixelů. Typický jas činí 350 nitů, nicméně podporuje i HDR a troufá si na standard DisplayHDR 400. Nabídne také výrazné zakřivení 1000R, podporuje 10bitové barvy (1,07 mld. odstínů) a pokrývá 92 % prostoru DCI. Zajímavostí je podpora vysokých frekvencí 120 Hz, nicméně dle údajů není podporována žádná synchronizační technologie, což je škoda. Monitor je více cílen na práci a zvýšení produktivity než hraní her. Monitor má přesto režimy pro hraní her včetně profilů pro RPG, RTS, FPS a sportovní hry.



Najdeme tu funkce PIP a PBP, nechybí ani KVM Switch. Z portů je zde jeden DisplayPort 1.4 a dva HDMI 2.0. K dispozici je dále USB-C 3 s podporou 90W PD, podporováno je i ethernetové připojení. Ozvučení mají na starosti dva 5W reproduktory. Novinka je výškově nastavitelná ve 120mm rozsahu, naklánět lze od -2° do +11°, do stran pak v rozsahu +/-15° a je možná i montáž na zeď díky VESA 100×100mm. Maximální spotřeba s využitím USB-PD činí 210 W.