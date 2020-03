Samsung prezentoval své nové solid-state akumulátory

Samsung prezentoval v časopise Nature Energy své pokroky při vývoji nových akumulátorů. Představil zde výzkum svých solid-state akumulátorů, které nemají tekutý elektrolyt, jak je u lithiových baterií typické, ale pevný. To sice ze začátku vývoje přinášelo i nějaké ty problémy, to se ale daří postupně řešit a především je zde výhoda v mnohem vyšší bezpečnosti. Inženýrům ze Samsungu (konkrétně z Samsung Advanced Institute of Technology - SAIT a Samsung R&D Institute Japan - SRJ) se ale podařilo vylepšit akumulátory prakticky ve všech oblastech.



Na anodách použili kompozitovou vrstvu Ag-C (tedy ze stříbra a uhlíku), která má tloušťku jen 5 μ m, ale i to dovolilo zmenšit tloušťku anody a zvýšit energetickou hustotu až na 900 Wh/l. Baterie o objemu 50 litrů (standard aut nižší střední třídy) by tak mohla mít cca 45 kWh, což by mohlo postačit na ujetí zhruba 250-300 km. Pro představu, Tesla Model 3 má akumulátory o objemu 188 litrů, což by znamenalo, že by neměly 75 kWh, ale 168 kWh. Sám Samsung říká, že se mu podařilo udělat prototyp se zhruba polovičním objemem vůči běžným Li-Ion akumulátorům, neměl by tak být problém vyrobit elektromobil s 800km dojezdem a tato čísla by tomu skutečně odpovídala. Některé z menších a úspornějších EV by se mohly přiblížit i tisícovce.



Nový akumulátor také vypadá být dostatečně odolným, Samsung hovoří o výdrži na 1000 nabití. Když to dáme dokupy, takový akumulátor s 800km dojezdem by měl vydržet na 800 tisíc km, než by měla jeho kapacita klesnout pod únosnou mez. Připomeňme, že nynější elektromobily mění akumulátory obvykle mezi 150 až 450 tisíci km podle toho, jak kvalitní mají teplotní management a chlazení (ty se vzduchovým chlazením umírají mnohem rychleji). Zatím není jasné, kdy by se nové akumulátory mohly dostat do reálných produktů, dá se však počítat s několika lety.

