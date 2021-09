Samsung spustil výrobu 90Hz OLED displejů pro notebooky

To se bohužel zatím nestalo a i když to neznamená, že si dnes nemůžeme pořídit OLED monitor, nabídka a především ceny nejsou tam, kde bychom je chtěli mít, ačkoliv v notebookovém světě jsou OLED už vcelku běžné a montují se i do levnějších modelů, pro desktopy to neplatí. Máme u třeba LG 32EP950 s 32" panelem OLED, ovšem s cenou 4000 dolarů, nebo nový 48" AORUS FO48U, čili spíše televizor bez tuneru, a to za cca 43 tisíc korun, což je již lepší. Nabídka je ale celkově velice chabá a vybírat v podstatě není z čeho.