Samsung SSD 870 EVO přijdou zřejmě brzy na trh

Samsung se tak chystá oživit svou nabídku modelů SSD pro běžné sestavy a uživatele, kteří nestojí o co nejvyšší výkony svého úložiště. Jde totiž o SSD 870 EVO v podobě 2,5" modelů pro rozhraní SATA.

Dnes si ostatně můžeme být v podstatě jistí tím, že pokud jde o 2,5" SSD určená pro běžná PC, ta budou mít ve výbavě právě rozhraní SATA 6 Gb/s. S rozhraním U.2 se tu zpravidla nesetkáme a technologie SATA Express umřela ještě před tím, než vůbec stačila být nějakým způsobem užitečná. Skončili jsme tak s běžným a dlouholetým rozhraním SATA 6 Gb/s, které bohatě stačí pro desktopové pevné disky či pomalejší SSD a pro rychlejší SSD se prosadily M.2 karty pro PCIe/NVMe.

Ani Samsung 870 EVO tak nebudou o výkonu, na což ostatně ukazuje obal s údaji o 560 MB/s čtení a 530 MB/s zápisu.

Vedle toho se dozvídáme, že tu bude na výběr stejný počet modelů se stejnými kapacitami jako v případě SSD 860 EVO, čili 250GB, 500GB, 1TB, 2TB a 4TB. Zůstávají i základní údaje o výdrži, a to konkrétně 2400 TBW pro 4TB model, což je opět stejné jako v případě série 860 EVO a Samsung na 870 EVO rovněž poskytne 5letou záruku.

Vypadá to tak, že série 870 EVO moc nových věcí nenabídne, ale počkejme si ještě na podrobnější specifikace. Může samozřejmě dostat novější paměti či jiný kontroler a využívat nové či vylepšené technologie, ale pravda je, že na SSD pro rozhraní SATA už není moc co vylepšovat a to ani v případě, když 870 EVO přijdou celé dva roky po 860 EVO.

