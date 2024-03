Samsung ukázal 32Gbps paměti GDDR7 s napětím 1,1 V

Dnešní grafické karty využívají různé typy pamětí GDDR6, zatímco výpočetní karty se čím dál častěji spoléhají na paměti typu HBM. Už brzy bychom se ale měli v rámci spotřebitelských karet dočkat nové generace paměťových čipů GDDR7. Společnost Samsung prezentovala takové modely na konferenci GTC 2024, přičemž zde šlo o moduly s rychlostí 32 Gbps, což je zhruba o polovinu více než u dnešních GDDR6X v typických konfiguracích (většinou běží na 21 Gbps, jsou ale i výjimky). V tomto případě šlo o 16Gb čipy, tedy každý z nich měl kapacitu 2 GB. To znamená, že 12 takových čipů by dalo 24 GB, 384bitovou sběrnici (12×32bit) a propustnost 1536 GB/s.

Zajímavostí těchto čipů bylo to, že mají o 20 % vylepšenou efektivitu ve srovnání s GDDR6. Běží na nižším napětí 1,1 V místo standardních 1,2 V, nové způsoby pouzdření snižují zahřívání a vylepšený design obvodů o 70 % snižuje tepelný odpor. I když se chystají ještě rychlejší čipy (na ty si budeme muset počkat možná až do roku 2026), začínat se bude naopak na nižších rychlostech než 32 Gbps. Mluví se o 28Gbps čipech, což zvýší výtěžnost výroby v její první fázi.

Ostatně o 28Gbps čipech se už mluvilo v souvislosti s GeForce RTX 5090 . Pokud bude mít 24 GB VRAM na výše zmíněné 384bitové sběrnici, s těmito trochu pomalejšími čipy by to stále dávalo velmi pěknou propustnost 1344 GB/s (RTX 4090 je na 1008 GB/s). Stále ale přichází na přetřes 512bitová sběrnice pamětí u RTX 5090, což by znamenalo posun na 32 GB VRAM a propustnost by se v takovém případě dostala až na 1792 GB/s. Proslýchá se rovněž, že GDDR7 paměti by měly mít jen high-endové verze Blackwellů GB202 a GB203, zatímco mainstream a low-end zůstane na GDDR6(X).