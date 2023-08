Samsung ukázal úsporné SSD s obrovskou kapacitou 256 TB a nejen to

Společnost Samsung se vrátila na konferenci Flash Memory Summit (FMS), kde představila několik zajímavých řešení v oblasti SSD. Šlo sice především o průmyslová SSD, přesto je zajímavé se podívat, co se tu objevilo. Jedním takovým produktem bylo SSD s opravdu nadprůměrnou kapacitou 256 TB. To je v terabajtech to, co mají základní MacBooky v gigabajtech. Aby bylo možné dosáhnout tak vysoké kapacity, byly využity čipy QLC NAND, tedy schopné uložit 4 bity do jedné buňky. Toto řešení má za úkol především snižovat spotřebu datových center. Proti osmi 32TB SSD má toto jedno jediné SSD stejnou kapacitu, ale jen zhruba sedminovou spotřebu.



Dále tu máme architekturu PBSSD pro petabytová řešení, kdy Samsung poodhalil svou technologii Traffic Isolation. Ta má zajistit lepší odezvy a menší prodlevy, když více uživatelů najednou pracuje s daty uloženými na jednom SSD. Optimalizuje místo uložení dat a shlukování přenosů, vylepšuje predikci přenosů a předchází situacím, kdy systém nenachází data v cache paměti (není zde negativní vliv na cache-miss).

Dále tu máme SSD PM1743, která jsou dle Samsungu prvními průmyslovými SSD s rozhraním PCIe 5.0, jsou proti předchůdcům energeticky 2krát efektivnější a mají být vhodné především pro systémy generativní AI. PM9D3a je pak dalším řešením s PCIe 5.0, podporuje 8kanálové zapojení a proti předchozí generaci PM9A3 zlepšuje sekvenční čtení 2,3násobně a náhodný zápis 2násobně. 8TB verze nabídne 400K IOPS pro čtení i zápis. Efektivita se zlepšila o 60 % a výrobce hovoří také o lepší spolehlivosti (2,5 milionu hodin mezi poruchami, což je o 25 % více než v minulosti). V nabídce jsou jako 2,5" SSD s kapacitami 7,68 a 15,36 TB, v první polovině příštího roku přijdou i menší verze s 3,84 TB a méně, rozšíří se ale i směrem nahoru na 30,72TB verzi.