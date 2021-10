Samsung uvádí LCD Odyssey G5 s velkým plochým IPS

Samsung Odyssey G5 S32AG52 je založen na velké ploché obrazovce typu IPS s úhlopříčkou 32 palců a rozlišením Quad HD (2560x1440). Jde pochopitelně o herní model, což ukazuje už jeho design a také specifikace s obnovovací frekvencí až 165 Hz a 1ms odezvou. Spodní část monitoru mimochodem vypadá, jako by obsahovala dva reproduktory, ale toto zdání klame.

Pro tento monitor tak nebudeme potřebovat nejvýkonnější sestavu, i když díky DLSS či FSR si dnes můžeme i v Ultra HD zahrát s mainstreamovou grafickou kartou, jen je škoda, že takové se dnes prodávají za ceny hi-endu. Samotný Odyssey G5 S32AG52 se ale také dá označit za mainstream ve světě herních monitorů.

Samsung se ale neobtěžoval přidat podrobnější informace o schopnostech použitého panelu, ale dozvíme se alespoň to, že dosahuje jasu až 400 nitů, díky čemuž nabízí certifikaci VESA DisplayHDR 400, dále má kontrast 1000:1 a je schopen z 99 % pokrýt barevný prostor sRGB.

Do výbavy dále patří jeden DisplayPort 1.2 a rovněž jeden HDMI 2.0, přičemž monitor umí automaticky přepínat mezi těmito vstupy dle toho, který z nich je aktivní. A jak ukazuje poslední obrázek, máme tu i flexibilní stojan se sponou pro kabely a možností nastavení výšky (120 mm) a funkcí pivot. Můžeme jej ale vynechat a namísto toho využít 100 x 100 VESA. Nakonec tu už máme jen výstup na sluchátka a servisní USB port, čili žádný hub či jiné další speciality.

Cenu Odyssey G5 S32AG52 se zatím nedozvíme, ale na trh by měl dorazit brzy. K dispozici by mohl být snad do 15 tisíc korun vzhledem k tomu, že menší bratříček, 27" Odyssey G5 s panelem IPS dnes běžně stojí kolem 12 tisíc s daní. Ale uvidíme, na výběr je mimochodem i mnohem levnější 27" VA verze v řadě G5, a to za cca 7 tisíc.