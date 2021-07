Samsung uvádí Odyssey Neo G9: herní hi-end LCD s Mini LED

Samsung Odyssey Neo G9 je rozhodně určen pro velice náročné zákazníky, kteří se také musí připravit na to, že zaplatí cenu ekvivalentní k americké částce 2500 USD. Čili u nás by to mohlo být až kolem 70 tisíc korun za monitor s úhlopříčkou 49 palců určený především pro hraní.

Základní specifikace o Neo G9 uvádí poměr stran 32:9 s rozlišením 5120 x 1440, které představuje o necelý milion pixelů méně než Ultra HD, což už není tak velký rozdíl. Obnovovací frekvence činí až 240 Hz, odezva GtG pak 1 ms a zakřivení má hodnotu 1000R.

Pokud jde o synchronizaci, Samsung zde už zapomněl na opravdový G-Sync, takže nabízí G-Sync Compatible a AMD FreeSync Premium Pro.

Na co bychom si ale neměli stěžovat, to je podsvícení a kvalita obrazu. Jedná se tu o Quantum Mini LED panel typu VA s certifikací Quantum HDR 2000 VDE. Jde tak o přímé podsvícení maticí 2048 malých LED, které představují samostatné zóny pro adaptivní úpravu jasu. Ten tak může klesnou až na pouhých 0,0004 nitů, a vytvořit tak hluboce černou barvu, přičemž intenzita podsvícení se řídí s 12bitovou přesností pomocí Quantum Matrix Technology a dosahuje v maximu až 2000 nitů.

Není tak divu, že byl tento monitor dříve nesprávně označen jako model s certifikací VESA DisplayHDR 2000 , který dosud ani neexistuje, čili to bylo později vyvráceno. Máme tu ovšem zmíněné označení Quantum HDR 2000 VDE dle německé Verband Deutscher Elektrotechniker.

Samsung Odyssey Neo G9 'G95NA' přijde vybaven také porty DisplayPort 1.4 a HDMI 2.1, nebudou tu chybět technologie jako Black Equalizer, Low Input Lag Mode, Refresh Rate Optimizer a Super Arena Gaming UX, dále dvouportový USB hub, výstup na headset, podsvícení a flexibilní stojan vyměnitelný za VESA držák (100 x 100).

Předobjednávky se začnou přijímat 29. července, čili tento čtvrtek a obecná dostupnost je naplánována už na 9. srpen.

