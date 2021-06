Samsung uvádí tři univerzální herní monitory Odyssey G

Samsung Odyssey G7, G5 a G3 tak doplňují nabídku rodiny Odyssey pro tento rok a určeny jsou pro hráče hledající spíše univerzální model použitelný na PC i na konzolích, přičemž dle specifikací nejde ani v jednom případě o to nejlepší, co by Samsung mohl nabídnout.

Odyssey G7 28” (Model: G70A) s Ultra HD je z nové trojice největší a má i nejlepší výbavu, čili dosahuje i nejvyššího jasu (až 400 cd/m2), díky čemu má certifikaci VESA DisplayHDR 400. Dále jako jediný z nové trojice využívá rozhraní HDMI 2.1 a užitečná bude také funkce Auto Source Switch+, která monitor automaticky přepne na právě aktivní vstup.

Menší G5 s rozlišením 2560 x 1440 má zase ze všech třech novinek nejvyšší 165 Hz obnovovací frekvenci a stejně jako G7 je kompatibilní s G-Sync. Celkově ale už má slabší výbavu s nižšími verzemi portů, nižším jasem i verzí FreeSync.

Nakonec je tu G3 ve dvou verzích s 27" a 24", ale stále jen s rozlišením Full HD na maximálních 144 Hz. G-SYNC Compatible už tu nenajdeme, stejně jako rozšířené herní funkce a také si tu vystačíme s HDMI 1.4 vedle DP 1.2.

SAMSUNG GA series Model G70A G50A G30A Velikost 28″ 27″ 27″, 24″ Plochý/prohnutý Plochý Poměr stran 16:9 Typický jas 300 cd/m2

(max. 400 cd/m2) 350 cd/m2 250 cd/m2 HDR VESA DisplayHDR 400 HDR10 – Rozlišení 3840 x 2160 2560 x 1440 1920 x 1080 Odezva 1ms(GTG) 1ms(MPRT) Pozorovací úhly 178°(Horizontal) / 178°(Vertical) Obnovovací frekvence Max 144Hz Max 165Hz Max 144Hz FreeSync FreeSync Premium Pro FreeSync Premium G-SYNC G-SYNC Compatible – Auto Source Switch+ Ano – Ostatní 1 Eye Saver Mode, Flicker Free, Black Equalizer, Refresh Rate Optimizer Ostatní 2 Low Input Lag Mode, Super Arena Gaming UX, Ultrawide Game View, CoreSync Lighting – Barva Black Rozhraní Display Port 1.4 (1EA),

HDMI 2.1 (2EA),USB3.0 Up (1EA) & Down (2EA) Display Port 1.2 (1EA),

HDMI 2.0 (1EA) Display Port 1.2 (1EA),

HDMI 1.4 (1EA) Ergonomie HAS(Height Adjustable Stand) - natočení, naklopení, výška, pivot VESA 100 x 100

