Samsung uvádí ZNS SSD: zónová QLC s vysokou výdrží pro servery

Samsung tak představil svá první Zones Namespaces (ZNS) SSD, která mají nabídnout kombinaci vysokého výkonu, dlouhé výdrže a relativně nízké ceny díky využití pamětí QLC V-NAND. Jde tak o běžné paměti ukládající do buněk čtyři bity, jaké bychom obvykle hledali spíše v levných SSD, jako je třeba model Samsung 870 QVO. V tomto případě jde ale o serverové modely PM1731a, jejichž nasazení ale pro provozovatele znamená nutnost využít i nové úložné systémy a nový software.

ZNS SSD totiž neukládají data do obvyklých bloků v paměti Flash bez ladu a skladu. Jak ukazuje následující obrázek, tvoří v paměti celé velké zóny, kam jsou sekvenčně ukládána data jednotlivých aplikací. Tento způsob má dle Samsungu velice výrazně snížit celkový objem zápisu, čili tzv. WAF (Write Amplification Factor). Ten ukazuje poměr mezi daty, která jsou zapsána z pohledu uživatele či aplikace a skutečným objemem zapsaných dat, jenž bývá reálně větší. Čili konečným a těžko dosažitelným cílem je WAF o hodnotě 1, čili stejný objem zdánlivě i reálně zapsaných dat a Samsung tvrdí, že ZNS SSD se k této hodnotě už značně blíží.

Nová ZNS SSD tak mají dle Samsungu dosáhnout asi čtyřnásobné reálné výdrže než běžná SSD se stejnou kapacitou stejného typu pamětí. Nicméně nám firma neříká nic o tom, kolik jednotlivé verze SSD PM1731a skutečně vydrží, čili jakou mají garantovanou hodnotu TBW (celkový zápis v TB) a podobně. Pokud se ale podíváme na výdrž Samsungu 870 QVO s kapacitou 1 TB, ten má udávanou hodnotu 360 TBW, čili takový teoretický 1TB PM1731a by měl slibovat právě alespoň čtyřnásobek, ale my nevíme ani to, s čím konkrétním Samsung své PM1731a srovnává.

Samsung PM1731a jsou 2,5" SSD pro NVMe a PCIe 3.0 využívající 128vrstvé V-NAND (6. generace), přičemž v nabídce je jednak 4TB a pak i 22TB model. Server Tom's Hardware uvádí, že již tyto modely jsou založeny na pamětech QLC, ovšem dle serveru Blocks and Files jde v tomto případě spíše ještě o TLC a paměťmi QLC budou vybaveny až příští verze ZNS SSD. Ale to bude možná jen nedorozumění dané tím, že Sangyeun Cho ze Samsung Electronic mluví o využití QLC NAND v příští generaci ZNS modelů, což samo o sobě nemusí znamenat, že půjde až do další generaci po PM1731a.

Modely PM1731a si mají najít cestu do velkých serverů včetně hyperscale center, kde bude třeba nasadit celý potřebný ekosystém pro zónové ukládání dat. Je třeba také uvést, že svá ZNS SSD už nabízí Western Digital, a to modely ZN540 představené loni v listopadu. WD už také dříve navázal spolupráci s firmou Percona, jejíž MySQL Server dokáže na ZN540 fungovat až třikrát rychleji. Samsung sám teprve s výrobou svých PM1731a začne, a to v druhé polovině roku.



