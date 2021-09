Samsung viní globální nedostatek z nucené výměny komponent na svém SSD

Co k tomu ale může říci samotný Samsung? Ten samozřejmě nepopírá to, co je očividné a snadno ověřitelné, čili že v nových verzích SSD 970 EVO Plus s označením MZVL21T0HBLU (staré nesou označení MZVLB1T0HBLR) využívá jiný kontroler, a sice Elpis (S4LV003) známý z SSD 980 Pro. Typ paměti s TLC buňkami ale zůstal stejný a stejně tak kapacita DDR4 cache, přičemž již nainstalované SSD v nové verzi poznáme i díky firmwaru 3B2QEXM7.

Výměna kontroleru měla svůj vliv na výkon, který ale dle CrystalDiskMarku není vůbec špatný, zvláště pokud jde o náhodné operace se 4K s frontou. Nicméně stará verze dokázala dle benchmarků zapisovat rychlostí 1750 MB/s a po vyčerpání cache spadla na 1500 MB/s, zatímco nová verze zapisuje rychlostí 2500 MB/s a poté spadne mnohem výrazněji na 800 MB/s, ovšem Samsung vybavil nové verze SSD mnohem větší SLC cache a namísto původních 42 GB měl testovaný model 115 GB.

To je samozřejmě cache, která zakrojuje do hlavní TLC paměti, takže jde jen o odlišné využití prostředků. Pro běžné uživatele přitom může být lepší, když dostanou SSD s rychlejší a větší SLC cache, respektive to bude lepší v případě, kdy nezapisujeme na SSD velké objemy dat najednou.

vlevo stará verze 970 EVO Plus a vpravo nová vlevo stará verze 970 EVO Plus a vpravo nová

Samsung nyní ve svém vyjádření potvrdil, že v SSD 970 EVO Plus vyměnil kontroler a verzi pamětí NAND Flash, což si vyžádalo také nový firmware. Firma k tomu byla nucena, aby mohla zachovat výrobu tohoto modelu SSD, neboť neměla kvůli nedostatku komponent jinou možnost.

Dále máme potvrzeno, že nové verze mají zvýšenou kapacitu TurboWrite bufferu, čili SLC cache, přičemž Samsung také upozornil, že s vypuštěním nové verze SSD aktualizoval specifikace na svých stránkách a hodlá v případě dalších změn i ponechat informace o dříve provedených změnách.

