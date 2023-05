Samsungu o 96 % klesl zisk, výroba čipů ve velké ztrátě

Korejské společnosti Samsung se nyní příliš nedaří. Vydala finanční výsledky za poslední čtvrtletí a nebylo to zrovna dobré. Firma vykázala příjmy 63,75 bilionů korejských wonů (1,03 bil. Kč), což je sice obří číslo, je to ale o 18 % méně než loni touto dobou, a to je poměrně znatelný pokles. Mnohem horší je to především v provozním zisku. Ten se totiž smrsknul na pouhých 640 miliard wonů, což je meziročně 96% pokles. Vzhledem k příjmům má tak firma pouze 1% provozní marži, a to už je nebezpečně blízko hraně ziskovosti.



Problémem jsou čipy. Nízký zájem o paměťové čipy tlačí cenu dolů, což jako zákazníci vítáme, výrobci ale nyní musí řešit, co s nadměrnou nabídkou a naopak nízkým zájmem o ně, čemuž nahrává také špatná makroekonomická situace. Divize Device Solutions má ale problém i s prodejem SoC a dalších čipů, úplně růžově na tom není ani Samsung Foundry. Pro příští čtvrtletí se nějaké zázračné oživení neočekává, spíše jen postupný návrat k lepší situaci. Pro toto čtvrtletí se tak divize vyznačuje výraznou ztrátou 4,58 bln. wonů.