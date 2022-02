Sapphire GPRO X080 prudce zlevnila, je tu konec další vlny těžby?

Sapphire GPRO X080 je těžební karta založená na GPU AMD Navi 22 a 10 GB paměti GDDR6, která ve vyladěné podobě nabídne výkon 42 MH/s při 93 W. Jde v podstatě jen o GPU akcelerátor, který nelze použít coby klasickou grafickou kartu, neboť ten ani nemá své vlastní výstupy. Je tak zřejmé, že pokud se těžba přestane vyplácet, svou hodnotu ztratí především takovéto produkty a ne grafické karty, o něž mají stále velice velký zájem běžní zákazníci z řad hráčů.





Tomu přitom odpovídá i pokles cen karty Sapphire GPRO X080, která za necelý měsíc ztratila téměř 40 procent hodnoty a nyní se prodává již za 765 eur. O takovém vývoji si přitom u mnoha grafických karet můžeme nechat leda zdát, ale jsou tu i výjimky, které se k tomu alespoň přibližují.

Mluvit můžeme třeba o poklesu cen karet GeForce RTX 3060, které lze dnes už pořídit ve slušné verzi (MSI Gaming X) za 16 tisíc a ty nejlevnější modely jsou ještě o cca 500 korun levnější. To není špatné vzhledem k tomu, že ještě nedávno šlo spíše o 22 tisíc korun, ale ke 40% poklesu ještě něco chybí. Cena karet RTX 3080 přitom jde dolů jen velice neochotně.

Podobné to je v případě moderních Radeonů , kde ceny obecně také klesají, ale rozhodně ještě mají kam spadnout a o 40procentní pokles cen za poslední týdny rovněž nejde.

Nicméně hodnota kryptoměn se nám aktuálně potácí zhruba na úrovni z loňského srpna až září, což znamená, že při neustálém růstu společného výkonu těžařů Etherea jsou reálné výdělky čím dál nižší. Je tu také strašák přechodu Etherea na model Proof of Stake, který by letos znamenal konec těžby této měny v klasické podobě na grafických kartách, a tedy reálně i další pokles výdělku pro ty, kteří by se rozhodli dále těžit, ale jiný coin.

Výkon ethereové sítě přitom během ledna poprvé v historii překročit hranici 1000 TH/s (1 PH/s), ale roste už velice neochotně a dá se říci, že v posledním měsíci už spíše stagnuje. V každém případě je těžba Etherea už aktuálně dvojnásobně složitá oproti loňskému létu a v neprospěch těžby také hrají rostoucí ceny energií.

Není tak divu, že hodnota těžebních akcelerátorů prudce klesá a zatím není důvod se domnívat, že by se tento vývoj měl zvrátit.

