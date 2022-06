Sapphire Radeon 6700: mobilní karta v desktopovém provedení

Informace serveru Cowcotland tak nelhaly a Sapphire si skutečně chystá karty Radeon 6700, čili ne Radeon RX 6700. Už to napovídá, že nepůjde o běžné SKU, ale spíše o nějakou specialitku, která možná bude nabízena exkluzivně na vybraných trzích. Jen čínský to však asi nebude, neboť byla už ohlášena cena v eurech, a to 569 eur (cca 14 tisíc korun).

Jedná se konkrétně o PULSE AMD Radeon 6700 AMD Radeon 6700 . Jejich specifikace se liší v jediné věci, a sice v tom, že model PULSE je trošku tlustší (49 vs. 41 mm), takže už zabírá více než dva sloty.

Jinak jsou specifikace zcela stejné, takže obě karty nesou 7nm GPU Navi 2 vybavené 2304 Stream procesory a 80 MB Infinity Cache, které pracuje na turbu až 2495 MHz a Game Clock je 2230 MHz. Dále tu pak máme 10 GB paměti GDDR6 na 160bitovém rozhraní s propustností 16 Gb/s na pin.

Tyto specifikace, samozřejmě až na takty GPU, přitom plně odpovídají mobilnímu Radeonu RX 6700M s čipem Navi 22 XM, který má ovšem TBP 135 W, zatímco Radeony 6700 od Sapphire mají 220W TBP. Takový rozdíl se tak podepíše jen na taktu GPU, který ale ani 6700M s turbem 2300 MHz nemá špatný.

Otázka je, o co se tu jedná a proč Sapphire vytvořil takovéto karty. Je možné, že jde o GPU, která nejsou dostatečně dobrá pro Radeony RX 6700M, čili nezvládají potřebné takty se žádanou spotřebou. Ostatně turbo Radeonu 6700 je asi o 100 MHz nižší v porovnání s kartami RX 6700 XT a RX 6750 XT, a to má oproti RX 6700 XT jen o 10 W nižší TBP. Případně by mohlo jít také o nadbytečná GPU, pro mobilní karty, o které není tak velký zájem, ale to asi není tak pravděpodobné.

V každém případě jsou Radeony 6700 zcela reálné a měly by přijít za doporučenou cenu mezi modely 6700 XT a 6650 XT. A jak už bylo řečeno výše, reálně můžeme očekávat částky kolem 14.000 Kč s daní.