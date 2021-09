Sapphire Rapids-X, aneb konečně nové HEDT procesory Intel

Cascade Lake-X od Intelu nastoupily na trh ke konci roku 2019, kdy už bylo zřejmé, že Intel v této oblasti nemůže stíhat nabídku AMD. Tyto procesory ostatně končí na 18 jádrech, zatímco ve stejné době už na trh šly Threadrippery 3. generace s nejdříve 32 jádry a v únoru 2020 následoval také 64jádrový model.

Intel se tak v případě HEDT procesorů nepřekvapivě odmlčel, neboť musel počkat na to, až bude mí k dispozici nový výrobní proces a vedle něj i výkonnější mikroarchitekturu. Letos sice vypustil na trh nové Xeony W pro pracovní stanice, ovšem to jsou jen upravené Ice Lake-SP, zatímco nyní jde o nástupce původních Core i9, čili procesorové řady, která přišla na trh v podobě Skylake-X v roce 2017. Tehdy jsme ještě netušili, že ji Intel již v následujícím roce devalvuje a zařadí do ní i běžné desktopové procesory. Je tak otázka, zda se mohou jako Core i9 označovat právě i příští HEDT procesory.

Dle informací z ChipHell máme očekávat procesory založené na generaci Sapphire Rapids, a to někdy za rok, čili ve 3. kvartálu 2022, kdy mají nastoupit také Raptor Lake-S. To by tak znamenalo, že první moderní vícečipové procesory Intelu využívající pokročilé metody pouzdření budou ve skutečnosti HEDT modely Sapphire Rapids, neboť tuto generaci v případě serverových verzí mají tvořit čtyři do čtverce posázené čipy s CPU jádry.

HEDT Sapphire Rapids by také mohly využít čipovou sadu W790, která tak přijde na pozici již staré X299. Ale to se ještě uvidí a je předčasné to řešit, ostatně tu máme zajímavější téma.

Dle stejného leakera totiž má Intel plánovat vypuštění sad H670, B660 a H610 ještě na letošní rok a ne na jaro. To by tak znamenalo, že dorazí i levnější desky pro Alder Lake-S a s nimi velice pravděpodobně také mnohem více procesorových modelů, než je neustále omílaná trojice v podobě Core i9-12900K/KF, Core i7-12700K/KF a Core i5-12600K/KF.

A to by mělo svůj smysl, pokud chce Intel opravdu zvýšit tempo a už ve třetím kvartálu příštího roku nabídnout nové Raptor Lake-S, čili 13. generaci Core. Ovšem krom těchto informací od "Nadšeného občana" se o dřívějším nástupu zbytku čipsetů a procesorů generace Alder Lake-S zatím nezmínil nikdo další, takže tuto informaci zatím berme s velkou rezervou.

