Sapphire ukázal svůj Radeon RX 7900 Vapor-X se třemi 8piny

Nové grafické karty AMD Radeon RX 7900 XT a RX 7900 XTX by se měly oficiálně dostat na pulty obchodů 13. prosince. Karty tak chystají i tradiční partneři firmy, nicméně se hovoří o tom, že to s uvedením nebude tak horké a běžněji by měly být k dostání až kolem svátků nebo až těsně před koncem roku. Mezi výrobci, kteří chystají nové Radeony, je tradičně i společnost Sapphire. Ta na svých sociálních sítích prezentovala jeden z těchto Radeonů, který přinese chlazení Vapor-X. To využívá výparníkové komory pro rychlejší rozvod tepla.



Podle videa lze vidět, že se o napájení bude starat trojice 8pinových konektorů, takže zde bude značný prostor pro další taktování. Připomeňme, že TBP silnějšího Radeonu RX 7900 XTX je 355 W, takže jen tato trojice konektorů by mohla zajistit 450 W, a to nemluvíme o PCIe slotu, ve kterém je grafická karta vložena. Také si můžeme všimnout 20fázového VRM.