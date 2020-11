Scalpeři opět udeřili, Ryzen 9 5950X prodávají za 1250 USD i vyšší částky

AMD už dříve varovalo, že scalping pravděpodobně poznamená i nástup jeho procesorů a především grafických karet. Nové Ryzeny 5000 jsou od včerejšího dne v prodeji a my můžeme být jen rádi za to, že u nás fenomén scalpingu zatím v podstatě neexistuje a určitě ne v takové podobě, jakou má na západě.

Ostatně na našem trhu ceny nedostatkového hardwaru nerostou tak jako na západě a dá se také říci, že případný scalper může oslovit daleko méně lidí ochotných utratit peníze navíc za to, aby se ke svému vysněnému hardwaru dostal co nejdříve. Snažit se tedy skupovat potenciálně nedostatkové zboží za účelem jeho přeprodeje za zvýšenou cenu je tak u nás velice rizikové a dá se říci, že v případě vypuštění procesorů Ryzen 5000 do prodeje by se český scalper zrovna moc neobohatil, možná spíše naopak.

Nové Ryzeny se pohodlně daly a ještě dají koupit, takže scénář karet Ampere se tentokrát neopakoval, ovšem Tom's Hardware hlásí, že na západě je to poněkud jiné. Doporučené ceny (MSRP) pro nové procesory AMD se pohybují od 299 do 799 USD a jak můžeme vidět, na eBay máme v nabídce modely Ryzen 9 5950X za 1000 nebo i 1250 USD a objevil se i kousek za 1699,99 USD. A to se ještě nepočítá poštovné, za něž si leckdo klidně řekne i více než 25 dolarů.

Ryzeny 9 5900X se pak prodávají za 800 až 900 USD, přičemž jejich doporučená cena je 549 USD, Ryzen 7 5800X pak scalpeři nabízí za částky přes 600 či 700 dolarů (MSRP 449 USD) a konečně Ryzen 5 5600X je k mání za cenu přes 400 či 500 dolarů (MSRP 299 USD). Je ovšem třeba také dodat, že MSRP neobsahuje případné daně.

AMD dle svých slov spolupracuje s obchodníky na tom , aby se zabránilo skupování skladových zásob pomocí botů, ale jak už bylo řečeno, českého zákazníka to nemusí příliš vzrušovat. Dá se ostatně očekávat, že nových procesorů bude dost, neboť AMD v jejich případě nenajíždí na nový výrobní proces. Využívá postupně vyladěný 7nm proces firmy TSMC, takže nelze předpokládat, že bude mít s výrobou nějaké neočekávané problémy. Až opadne první vlna zájmu, nové Ryzeny by snad měly být běžně skladem a i když příklad zoufale nedostupného modelu AMD Ryzen 3 3300X nás nabádá k obezřetnosti, tento procesor je přeci jen (zatím) ve zcela jiné cenové hladině než nové Ryzeny 5000, a tak i zájem o něj bude jiný, respektive vyšší.

