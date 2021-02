Scalpeři si stěžují, že o nich média mluví ve špatném světle

Scalping je v podstatě jen technicky zdokonalené překupnictví zboží, čemuž hrají do not velké internetové prodejní platformy, na nichž se těžko někdo pozastaví nad tím, proč si zrovna tenhle člověk objednává najednou dvacet herních konzolí. Ve skutečnosti se je ale ani neobjednává přímo člověk, ale internetový bot, který byl vytvořen k tomu, aby pročesával nabídku a dostupné zboží ihned objednal rychlostí, které normální zákazník z masa a kostí nedovede čelit. Tím se tvoří jednak umělý nedostatek, a to pochopitelně zcela cíleně, neboť právě tento nedostatek zvyšuje ceny daného zboží, na nichž scalpeři profitují. Mají tak alespoň dost sebereflexe na to, aby uznali, že nejde o morální jednání?

Janhoi McGregor píše o tom, jak moderní scalpeři tvoří celou komunitu, která spolupracuje na stejném cíli přímo ve skupinách. Jistý/jistá Jordan, zakladatel skupiny The Lab, která učí jiné lidi umění scalpingu, si stěžuje na negativní mediální obraz. Prý jen funguje v komunitě prostředníků obchodujících s nedostatkovým zbožím.



Jordan uvádí, že v průběhu ledna se dostal ke 25 konzolím PlayStation 5 a každou prodal za 700 liber, čili na každé vydělal alespoň 250 liber, čímž si přilepšil celkem o 6250 liber. Sám na tom nevidí nic špatného a svůj byznys připodobňuje třeba k Tescu, které si od farmářů koupí litr mléka za 26 pencí, který pak prodává až za 70 pencí. "Nikdo si přitom na takové praktiky nestěžuje tak, jako si lidé stěžují na nás", uvádí Jordan a dodává, že dostal i výhružky smrtí, které nahlašuje policii.

Scalping přitom není pouze o počítačovém hardwaru či elektronice. Regan rovněž z The Lab se specializuje i na zboží značky Supreme (sport, oblečení) s využitím bota zvaného Velox. Ten dokáže provést celou objednávku i za 2,3 sekundy a rychle přitom překonat či dostát různým zabezpečením určeným právě proti botům. To platí i pro 3D Secure, kterážto ochrana vyžaduje ověření platební karty na speciálních stránkách, což normálního zákazníka paradoxně ještě více zdrží, zatímco bot se s takovou ochranou je schopen rychle vypořádat.

Scalpeři tak neustále vymýšlejí způsoby, jak obejít vytvořené ochrany a provést co nejdříve objednávku vytipovaného zboží. Skupina Express Notify byla 25. ledna dokonce schopna s využitím jisté chyby objednat konzole PS5 od britského prodejce Argos ještě před tím, než nová zásilka byla oficiálně nabídnuta k prodeji. Scalpeři sami mluví o zpětném inženýrství, které se týká API běžících na prodejním serveru, k čemuž sledují komunikaci mezi prohlížečem a serverem při testovacích nákupech. To však dle nich obvykle není až tak moc náročné, v čemž jim napomáhá i lhostejnost mnoha obchodníků.

Sám/sama Regan uvádí, že mnozí prodejci nevyužívají žádné, nebo jen minimální ochrany proti botům a leckdy vypouští do prodeje velice žádané zboží v nesmyslný čas, třeba brzy ráno, což scalperům ještě nahrává. Pro zákazníky žádající nedostatkové zboží tak nastaly opravdu krušné časy.



