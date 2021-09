Seagate chystá druhou generaci disků s HAMR a až 30 TB

Seagate si tak chystá disky HAMR druhé generace, které by se možná mohly už více rozšířit do světa, neboť modely první generace jsou velice úzkoprofilový produkt dostupný jen některým zákazníkům.

Tato společnost přitom nedávno oznámila , že zastavuje výrobu disků Barracuda Pro a chystá si náhradu, která by už dle spekulací opravdu mohla nabídnout technologii HAMR, a přitom ne zcela nejvyšší kapacity, což umožní využít méně ploten. Disky Barracuda Pro přitom budou v nabídce Seagatu chybět, neboť jde o klasické PMR modely se 7200 otáčkami určené pro desktopy a pracovní stanice (kapacita až 18 TB) a vedle nich tu zbývají 5400otáčkové Barracudy s technologií SMR a kapacitou do 8 TB. Nyní tak budou muset do nástupu nových disků zákazníci využívat řady IronWolf (až 12 TB) či IronWolf Pro (až 18 TB), pokud samozřejmě budou chtít zůstat u této firmy.

Nyní sám Seagate potvrdil, že v nabídce má 20TB HAMR disky, které představil sice už loni v prosinci, ale stále je nabízí jen svým hlavním zákazníkům, jak uvedl konkrétně Gianluca Romano (CFO, Seagate) na Citi 2021 Global Technology Virtual Conference. Nyní se dle něj pracuje na druhé generaci, která má dosáhnout již 30TB kapacity a tu už chce Seagate vyrábět opravdu masově.

Nedozvěděli jsme se ale, kdy by takové disky mohly přijít na trh, takže to bude prostě někdy v příštích letech. Co se týče hustoty zápisu, ta v případě moderních 20TB disků s devíti plotnami dosahuje hodnoty asi 1,12 Tb na čtvereční palec. Seagate přitom už ukázal, že dokáže díky HAMR dosáhnout hustoty 2,6 Tb a že se rýsuje cesta, jak ji zvýšit až na 6 Tb, ale to už se týká cca 100TB pevných disků, které mají nastoupit někdy kolem roku 2030, čili tato cesta bude ještě dlouhá.

Je také pravděpodobné, že postupem času budou pevné disky z domácích počítačů i z pracovních stanic dále postupně mizet, jak se bude snižovat i poptávka. Seagate a ostatní zbývající výrobci disků tak přirozeně nebudou mít potřebu prodávat své nejlepší modely na běžném trhu a připravovat pro naše počítače nové řady, takže není zřejmé, kdy a zda vůbec se dočkáme příslušných verzí s technologií HAMR. Ale až ji Seagate opravdu zvládne, objevit by se měla, neboť jde o způsob, jak snížit počet ploten (a ramen s hlavičkami), a tedy i ušetřit na výrobě. Ostatně Toshiba už nabízí své modely s "mikrovlnným zápisem" právě i pro PC.

