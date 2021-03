Seagate: do roku 2030 budou 100TB disky a běžně využijí nezávislá ramena

Seagate razí cestu diskům využívajícím technologii HAMR, která využívá nový materiál pro záznamovou vrstvu (slitina železa a platiny), který ale vyžaduje, aby byla při zápisu zahřátá, k čemuž zde slouží laser. Takové disky se právě v tomto období dostávají na trh v prvních verzích a dle firmy Seagate do roku 2026 přijdou 50TB verze, do roku 2030 pak už rovnou 100TB a vrcholná kapacita, která je ještě v dohledu, je 120 TB. Seagate chce v příštích letech průběžně zvyšovat kapacitu svých disků s tempem cca +20 procent za rok, což znamená skoky, které běžný zápis s využitím technologie PMR už nemůže nabídnout.

Je také zřejmé, že Seagate počítá s využitím technologie Mach.2, pod kterou se skrývá právě design s Multi-Actuator, čili (zatím jen) dvěma sadami ramen s čtecími a zapisovacími hlavami, díky nimž se jeden disk interně chová jako dva s pozitivními dopady na výkon. Čili disky s Mach.2 nebo jinou následovnou technologií už budou v případě firmy Seagate zcela běžné. Firma také zmiňuje jednu pro ni užitečnou výhodu. Disky s Mach.2 lze totiž mnohem rychleji testovat před tím, než se vydají na cestu k zákazníkům, což znamená časovou i finanční úsporu.

Pro navýšení kapacity devítiplotnových 3,5" disků na 40 TB bude zapotřebí dosáhnout 2,6 Tb na čtverečný palec (Tb/in2), což se firmě Seagate sice už povedlo, ale spíše jen v rámci laboratoře či raných prototypů. Právě dle toho ale nyní může říci, že kapacita 40 TB už je v dohledu a půjde cca o přelom let 2024 a 25.

Na obrázku nahoře také vidíme předpokládaný vývoj záznamových vrstev, přičemž nejdříve ještě poslouží neuspořádaná vrstva jemných zrnek, která umožní dosáhnout až 6 Tb/in2, pak to bude částečně uspořádaná vrstva do jakýchsi stop (až 7Tb/in2) a nakonec maticově uspořádaná vrstva (Bit Patterned) pro až 8 Tb/in2 nebo i víc. Seagate předpokládá, že tento vývoj záznamových vrstev mu umožní do roku 2030 vytvořit disky s kapacitu cca 10 TB na plotnu, čili už v podstatě 100TB disky.

A co cena? Ta sice u nových disků poroste, ale díky zvyšující se kapacitě budou HDD dle Seagate stále výhodnější než SSD, a to i v porovnání s modely využívajícími paměti QLC. Dle grafu by je tak neměly ohrozit ani SSD s paměťmi PLC.





Z hlediska cen by tak dle zástupce firmy měla být v příštích letech víceméně zachována stávající rovnováha a stále bude existovat poptávka po obou typech pamětí pro úložná zařízení.

