Seagate plánuje vyslat na trh spotřebitelské 20TB pevné disky

Seagate už má k dispozici technologii HAMR, ovšem ta není k dispozici jen tak pro někoho. Ve skutečnosti firma už nabízí 20TB HAMR disky, ale pouze vybraným partnerům a také pro úložné systémy Lyve. Zatím tak můžeme zapomenout, že by se dostaly na volný trh v běžných verzích pro PC





Zbývají tak starší technologie, respektive klasický zápis bez žádné energetické asistence, přičemž Seagate si chystá jednak modely s PMR (perpendicular magnetic recording) a pak i se SMR (shingled magnetic recording). Nejde samozřejmě o dvě různé technologie, SMR je spíše nadstavba nad PMR, která znamená zápis do částečně překrývaných stop a pro uživatele jde jednoznačně o technologii, jíž se budou chtít vyhnout. Kvůli ní totiž může značně trpět výkon disku při zápisu a jinak tu nejsou žádné výhody krom zvýšené hustoty záznamu, takže pokud vedle sebe dáme 20TB PMR a 20TB SMR disk, výběr je jasný.

Ovšem Seagate si pro spotřebitele chystá právě jen 20TB PMR disky, zatímco SMR verze budou určeny pro hyperscale centra, která využívají software, jenž s nevýhodami SMR počítá. Vedle toho se chystají i nové 20TB disky s HAMR, a to vše pro letošní rok.

Sluší se ještě uvést, že 20TB PMR disky budou vybaveny rozšířením TDMR (two dimensional magnetic recording). Jde o technologii, která se už blíží SMR, ovšem stopy v případě TDMR ještě nejsou překrývané, ale jsou si už tak blízko, že pro spolehlivé čtení jedné stopy je třeba využít více hlaviček umístěných těsně vedle sebe. Postačí třeba i dvě na to, aby řadič mohl ze signálu obou lépe rekonstruovat signál čtené stopy, neboť díky datům z vedlejších hlaviček ví, co mu do něj vstupuje.

V dalším vývoji lze ale už počítat spíše s HAMR a Seagate už dříve uvedl, že lze očekávat relativně rychlé uvedení 22TB a 24TB modelů, ovšem to už nijak neupřesnil. Firma také potvrdila, že zaznamenala výrazně vyšší poptávku po pevných discích díky kryptoměně Chia, přičemž ta se Seagatu v posledním kvartálu díky tomu celkově zvýšila o 4 až 7 procent. Přesnější údaje tu nejsou především kvůli tomu, že tyto disky pro Chia se prodávaly zvláště na volném trhu a pak je samozřejmě těžké určit, pro jaké účely si je dotyčný kupuje a celková kapacita sítě Chia je také částečně tvořena úložnými systémy, které byly dříve využívány pro jiné účely, takže nelze ani počítat s tím, že téměř veškerou kapacitu z (aktuálně) téměř 32 PB zajistily zbrusu nové disky.

Nyní už se ale kapacita sítě moc nezvyšuje, a to jednak kvůli nástupu poolů, které vyžadují nové "portable ploty". Řada lidí je tak tvoří, aby se mohla zapojit do poolů, čímž ze sítě mizí staré, a to má pochopitelně vliv i na růst celkové kapacity. Ovšem spíše to bude asi ten důvod, že hodnota Chia vytrvale klesá, zatímco kapacita dosud rostla a s ní se naopak snižovaly výdělky těch, kteří už do rozšiřování své farmy neinvestovali.

Ceny souvisejících / podobných produktů: