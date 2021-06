Seagate představuje SSD FireCuda 530 pro PCIe 4.0

FireCuda 530 Series tak patří mezi výkonná SSD pro běžné PC sestavy, které firma Seagate představila na Virtual Gaming Event (SG21). Slibuje přitom propustnost až 7300 MB/s, což pochopitelně platí pro sekvenční čtení.

Seagate se jako firma dále zaměřuje především na pevné disky a do výroby SSD se nepustila ve stejném stylu jako WD. Nepřekvapí tak, že zde využívá kontroler i paměti od jiných firem a konkrétně je to kontroler PS5018-E18 firmy Phison a paměti 3D TLC NAND Flash, a to Micron B47R 176L, čili velice moderní 176vrstvé paměti.

Stejně jako mnohé další M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe SSD i FireCuda 530 přicházejí i ve verzích s pasivním chladičem a alespoň takovéto chlazení bude vhodné jim pro optimální výkony zajistit. A i z hlediska bezpečnosti našich dat bude vhodné nenechávat naše SSD přehřívat.

Seagate FireCuda 530 SSD Kapacita 500 GB 1 TB 2 TB 4 TB Kontroler Phison PS5018-E18 (PCIe 4.0 x4) NAND Flash 176L 3D TLC NAND (Micron B47R) Formát a rozhraní Single-Sided M.2-2280, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4 Double-Sided M.2-2280, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4 Sekvenční čtení 7000 MB/s 7300 MB/s Sekvenční zápis 3000 MB/s 6000 MB/s 6900 MB/s Náhodné čtení IOPS 400K 800K 1M Náhodný zápis IPS 700K 1M SLC cache ano Šifrování TCG Opal ne Záruka 5 let (3 roky DRS - Data Recovery Service) Výdrž 640 TB

0,7 DWPD 1275 TB

0,7 DWPD 2550 TB

0,7 DWPD 5100 TB

0,7 DWPD Dop. cena verze bez chladiče $140 (25¢/GB) $240 (25¢/GB) $490 (21¢/GB) $950 (21¢/GB)





Jak ukazuje tabulka se specifikacemi, máme na výběr modely s kapacitou 500 GB až 4 TB, přičemž plný výkon zajistí až 2TB a 4TB verze, zatímco 500GB je při zápisu už opravdu pomalá, alespoň v porovnání s ostatními a 1TB model vypadá jako zlatá střední cesta.

Co se týče výdrže a záruky, jde tu o 1275 celkových přepisů, což je vcelku slušné a vzhledem k pětileté záruce to znamená, že můžeme každý den přepsat 70 % celého SSD, což je samozřejmě pro běžného uživatele naprosto nepředstavitelná zátěž. Chia farmář by ale na druhou stranu dokázal i toto SSD odrovnat během měsíců, takže vše je relativní. Musíme také upozornit na to, že Seagate také po dobu třech let nabízí DRS, čili službu pro obnovení dat, samozřejmě pokud bude z čeho a jak.

Nakonec ještě můžeme zmínit spotřebu, která se pohybuje mezi 5,8 W a 8,4 W v závislosti na kapacitě a to není zrovna málo, takže alespoň pasivní chladič si tato SSD opravdu zaslouží.

