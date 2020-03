Seagate uvádí IronWolf 510: nová SSD s m.2 NVMe pro NASy

I když NASy si obvykle nespojujeme s potřebou extrémně rychlých datových přenosů, i ty mohou být důležité. Vysoká rychlost je potřebná zejména v systémech, kde pracuje velké množství uživatelů najednou, a právě proto se poslední dobou objevuje více NASů se sloty m.2 pro rychlá SSD. Ta zde slouží jako vyrovnávací buffer. Společnost Seagate právě pro toto použití představila nová SSD řady IronWolf 510, které využívají rozhraní m.2 na sběrnici PCIe 3.0 x4 s NVMe. Konkrétně jde o formát m.2 2280 a k dispozici budou kapacity od 240 GB do 1,92 TB. Založené jsou na paměťových čipech 3D TLC.



Disky nabízí především velmi vysokou rychlost sekvenčního čtení 2450 až 3150 MB/s dle kapacity (přesněji to najdete v tabulce níže), u zápisu je to 290 až 850 MB/s. Náhodné čtení dosahuje 100 až 345 tisíc IOPS, zápis pak jen 12 až 28 tisíc IOPS. Výrobce hovoří o možnosti přepsání disku jednou denně (1 DWPD) a životnost se pohybuje od 435 do 3500 TBW. Na disky je poskytována 5letá záruka a 2 roky služby Rescue Data Recovery Services. Ceny byly stanoveny na $119,99 (240 GB), $169,99 (480 GB), $319,99 (920 GB) a $539,99 (1,92 TB).



240 GB

480 GB

960 GB

1,92 TB

Rozhraní

m.2 PCIe 3.0 x4 NVMe 1.3 Paměťové čipy

3D TLC Sekvenční čtení (128kB QD32)

2450 MB/s

2650 MB/s

3150 MB/s

3150 MB/s

Sekvenční zápis (128 kB QD32)

290 MB/s

600 MB/s

1000 MB/s

850 MB/s

Náhodné čtení QD32T4

100000 IOPS

193000 IOPS

345000 IOPS

270000 IOPS

Náhodný zápis QD32T4

12000 IOPS

20000 IOPS

28000 IOPS

25000 IOPS

Výdrž

435 TBW

875 TBW

1750 TBW

3500 TBW

Střední doba mezi poruchami (MTBF) 1,8 milionu

Spotřeba (max. průměr) 5,3 W 6,0 W Spotřeba (idle) 1,75 W 1,83 W 1,95 W 2,0 W Rozměry 80,15×22,15×2,23 mm 80,15×22,15×3,58 mm Cena

$119,99 $169,99

$319,99

$539,99



Ceny souvisejících / podobných produktů: