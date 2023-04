Seagate zaplatí 300 mil. USD za porušení banu na Huawei, dodával mu HDD

V roce 2019 byl americkou vládou uvalen ban na čínskou společnost Huawei, což znamenalo také různé zákazy vývozu mnoha amerických technologií. To se od srpna 2020 vztahovalo i na pevné disky, přičemž firmy Western Digital a Toshiba podle všeho s dodávkami disků pro Huawei přestaly. To ale neplatilo o společnosti Seagate, která měla podle obvinění mezi srpnem 2020 a zářím 2021 čínskému gigantovi dodat zhruba 7,4 milionu pevných disků. Ten se tak stal jediným dodavatelem HDD pro zabanovanou společnost.



Tyto disky měly celkovou hodnotu 1,1 mld. USD, což vyústilo také v nemalou pokutu. Lépe řečeno, společnost Seagate se dohodla na vyrovnání ve výši 300 mil. USD, což je cca 27 % příjmů za dodávky nepovolených disků. Firmě to tak smaže jakýkoli zisk z jejich prodeje a ještě přidá finanční újmu za porušení nařízení (vyrovnání je zhruba ve výši dvojnásobku čistého zisku z prodeje těchto HDD). Podle Bureau of Industry and Security (BIS) jde o nejvyšší vyrovnání, které nebylo spojeno s kriminálním případem.

Seagate se bránil tím, že disky dodávané společnosti Huawei nebyly vyrobeny v USA a pomocí amerických zařízení. Americké úřady ale upozornily na to, že si Seagate špatně vyložil celé nařízení, které se netýká jen posledního kroku výroby, ale celého procesu. Vyrovnání bude Seagate vyplácet po dobu 5 let ve čtvrtletních splátkách ve výši 15 mil. USD.