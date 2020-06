SEMI: výrobci čipů mají v příštím roce utratit rekordní sumu za výbavu továren

SEMI World Fab Forecast tak označuje rok 2021 za velice významný z pohledu investic výrobců křemíkových čipů do vybavení svých továren. Po celém světě se má takto utratit 67,7 miliard dolarů, což představuje 24procentní růst a celkově vyšší číslo, než bylo udáváno doposud. To tak bude mít přirozeně i vliv na celkovou výrobu polovodičových součástek, přičemž jde zvláště o výrobce počítačových pamětí. Jenom jejich investice do vybavení továren mají dosáhnout 30 miliard dolarů, ovšem výroba logických čipů nebude moc zaostávat s 29 miliardami.

Co se týče výrobců pamětí 3D NAND Flash, ti mohutně investují do výbavy továren a příslušných linek už letos, kdy utratí o 30 procent více než loni a v příštím roce to bude další nárůst o 17 procent. To v případě pamětí RAM letos nastal naopak pokles o 11 procent, ale ten bude příští rok následován růstem o rovnou polovinu letošních nákladů. V případě logických čipů, a to především těch moderních využívajících nejpokročilejší procesy, v jejich případě má letos nastat rovněž 11procentní pokles, přičemž v roce 2021 přijde také oživení, ale s mnohem mírnějším růstem o 16 procent.

Vedle toho organizace SEMI očekává i značný růst v případě investic do výroby obrazových čipů (+60 % letos, +36 % příští rok) či analogových čipů (+40 % letos a +13 % příští rok) a napájecích komponent (+16 % letos a +67 % příští rok).

Přiložený graf také ukazuje, jak se křivka ukazující bod s nejnižšími letošními investicemi (nejspíše vlivem Covid-19) přesunula z prvního kvartálu do druhého a že takový pokles se v příštím roce rozhodně neočekává a dle nejnovějších informací bude ještě nižší, než udávala čísla z únoru.

Po dvou letech poklesu tak má rok 2021 představovat období velkých investic do výroby, ovšem SEMI nezapomíná na to, že pandemie Covid-19 se ještě nestihla plně projevit co se týče ekonomiky a že se očekává celkové narušení trhu se spotřebním zbožím vzhledem k propouštění a opatrným chováním zákazníků. Půjde například o nové automobily či chytré telefony, ale na druhou stranu se neočekává pokles na trzích s cloudovými službami a hardwarem, úložnými zařízeními pro servery, hrami a herním hardwarem či zdravotnickým vybavením.

Zkrátka a dobře, předpovědi počítají s tím, že lidé budou více vysedávat doma a hltat data, než aby byli mobilní, aktivní a cestovali kamkoliv.