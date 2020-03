Shadow chce nabídnout hi-end VR pro zákazníky bez výkonných PC

Streamovací služby měly vtrhnout do světa PC her po dlouholetém vývoji s velkou pompou, ovšem zatím to vypadá spíše na velice pomalé a opatrné rozšiřování. To je dáno jednak tím, že ne každý má k dispozici připojení, které je vždy opravdu stabilní a nabídne potřebnou propustnost. A pak tu je i fakt, že dosud dvě dostupné služby, a sice Google Stadia a NVIDIA GeForce NOW, mají své vlastní problémy. Jsou stejného rázu, přičemž v případě služby Stadia jde o pomalé rozšiřování podpory her, které si pro ni můžeme zakoupit a GeForce NOW zase o podporované hry naopak v poslední době přichází.

Nicméně do souvislosti se streamovací službou Shadow můžeme dát především problémy s přenosem dat přes Internet, které při hraní s VR headsetem mají daleko větší význam. Pokud se nám bude stream při takovém hraní sekat, bude to velice otravné, ale pokud bude viditelně opožděný zvláště při pohybech hlavy, to už aby si hráč raději připravil pytlíky na zvracení do pohotovostní polohy.

Shadow chce ovšem zatím spíše jen zkoumat své možnosti a v příštím měsíci chce spustit "VR Exploration Program", čili prostě zkušební provoz streamování her přímo do VR headsetů. Půjde tak o podporu samostatných headsetů, které nepotřebují PC, jako je třeba Oculus Quest. Ty samy o sobě nemají ani zdaleka tolik výkonu, aby poskytly tak kvalitní grafiku jako výkonné PC, ale pomocí streamu to lze obejít.

VR streaming se tak přidá do nabídky vedle standardního streamování her na monitor a Shadow začne přijímat objednávky služby už dnes a hned 1. dubna testování započne. Omezeno bude nejdříve konkrétně jen na Oculus Quest a vedle něj bude zákazník potřebovat internetovou konektivitu s downloadem alespoň 100 Mb/s a uploadem přinejmenším 20 Mb/s, což samo o sobě mnohé zájemce vyřadí. Stejně tak bude nutné dosahovat stabilní odezvy od serverů firmy Shadow nanejvýš 15 ms a pochopitelně bude třeba mít i kvalitní domácí síť s ohledem na Wi-Fi (5GHz pásmo je zde nutnost).

S ohledem na výkon tu asi žádný problém nebude, ostatně Shadow už dnes nabízí pro streamování i rozlišení 4K s podporou ray tracingu, takže uživatel má pak k dispozici výkon virtuální sestavy se 6jádrovým CPU na 4 GHz, 32 GB RAM a kartou TITAN RTX. Ovšem také za to zaplatí 40 dolarů měsíčně. Není přitom jasné, zda za vstup do raného VR programu zákazníci zaplatí ještě něco navíc.

Na službě Shadow je také zajímavé to, že získáme v cloudu i úložný prostor, takže jde v podstatě o pronajaté vzdálené PC, na které si můžeme instalovat hry zakoupené na Steamu, Uplay, Epic a v jiných obchodech. Problémy spojené s GeForce NOW se tak zákazníků firmy Shadow netýkají. Nicméně nás se zase netýká její nabídka, neboť Shadow v ČR (zatím) nepůsobí.

