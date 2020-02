Shorteři akcií Tesly na úspěchu automobilky prodělali už 22 mld. USD

Automobilce Tesla spousta lidí nevěří, mnozí se snaží zbohatnout také na korekcích hodnoty. To se děje už dlouhou dobu a po posledních velkých úspěších čekalo korekce mnoho lidí. A zatím se jim to spíše vymstilo. Tvrdí to analytická firma S3 Partners LLC. Podle ní shorteři Tesly totiž jen za leden 2020 prodělali 5,8 miliardy dolarů. Při shortování si akcionář půjčí akcii pro prodej, přičemž doufá, že ji kvůli poklesu následně nakoupí levněji a bude moct vrátit se ziskem. Pokud ale akcie naopak stoupne v ceně, musí ji koupit dráž, než za co tu půjčenou původně prodal a je ve ztrátě (přičemž ta může být teoreticky nekonečná). Korekce akcií Tesly se ale zatím nedostavila a shorteři prodělávají jmění.

Vždyť jen za poslední týden vzrostla hodnota akcie Tesly z $558 na $780, což je skoro o 40 % více (jen včera to bylo +20 %) a v premarketu se dostala dokonce na $872 (jen za psaní této aktuality vyskočila hodnota v premarketu o 10 %). Abychom si to dali do kontextu a ukázali si riziko, tak Tesla za celou svou historii shorterům způsobila ztrátu 21,97 mld. USD, přičemž byla dlouhodobě nejvíce shortovanou akcií. A jen za poslední měsíc shorterům z těchto necelých 22 mld. způsobila ztrátu výše zmíněných 5,8 mld. USD. A jak to tak vypadá, počet shortovaných akcií dále stoupá (nyní je na 18,22 %, což je o 0,9 % více než v pátek), kolem Tesly se rozpoutává doslova akciová hysterie a nyní je jen otázkou, kdo na tom vydělá a kdo naopak hodně prodělá.